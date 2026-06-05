Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan Uluslararası Malatya Arslantepe Yarı Maratonu, 7 Haziran Pazar günü koşulacak. Bu yıl ilk kez uluslararası bir kimlikle dünya sahnesine çıkacak olan dev organizasyona, Türkiye’nin dört bir yanından ve farklı ülkelerden çok sayıda profesyonel ve amatör sporcu katılacak.

Malatya'nın tarihi ve kültürel zenginliğini sporun evrensel diliyle dünyaya tanıtmayı amaçlayan maraton nedeniyle, yarış günü kent trafiğinde geçici düzenlemelere gidildi.

YOLLAR SAAT KAÇTA KAPANACAK, KAÇTA AÇILACAK?

Sporcuların can güvenliği ve yarışın uluslararası standartlarda tamamlanması amacıyla trafik akışı kademeli olarak kontrol altına alınacak:

Yolların Kapanma Saati: 07:00

Yolların Açılma Saati: 13:00 (Yarış tamamlandıkça yollar kademeli olarak trafiğe açılacaktır.)

Toplu Taşıma Düzenlemesi: Yarış günü saat 06:00 ile 14:00 arasında parkur üzerindeki yollar ve buraya bağlanan tüm koridorlar araç trafiğine kapatılacak. Bu saatlerde MOTAŞ’a ait toplu taşıma araçları alternatif hatlar üzerinden hizmet verecek.

6 HAZİRAN GECESİNDEN İTİBAREN ARAÇ PARK ETMEYİN!

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ilgili mahalle muhtarlıklarına önceden uyarı mesajları gönderdi. Yarış parkurları üzerinde (özellikle Mehmet Buyruk Caddesi, Kanalboyu Caddesi, Güngör Caddesi ve 100. Yıl Parkı çevresi) park edilmiş araçların, en geç yarış günü sabahı saat 06:00'ya kadar kaldırılması gerekiyor. Bu saatten sonra park halinde kalan araçlar, emniyet ve belediye çekicileri tarafından otoparklara çekilecek.

HAZIRLIK YAPILAN VE ETKİLENECEK MAHALLE/SOKAKLAR

Karahatun Sokak, Çamlık Sokak, Aslantepe Sokak, Mehmet Akif Üstündağ Cadde, Kuzey Kuşak Yolu, Gözde Sokak, Güzide Sokak, Kudüs Cadde, Recai Kutan Cadde, Battalgazi Kavşak, Sivas Cadde, Sağlık Cadde, Mehmet Buyruk Cadde, Yusuf Özal Cadde, Aspuzu Cadde, Ülkü Sokak, Çoşkun Sokak, Fahri Kayahan Saatli Kavşak, İsmet Paşa Cadde ve Güngör Cadde.

İŞTE KOŞU PARKURLARI VE KAPATILACAK GÜZERGAH LİSTESİ

Yarışlar 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek ve belirtilen tüm caddeler, sokaklar ile bunlara açılan bağlantı noktaları yarış güvenliği nedeniyle tek yönlü olarak araç geçişine kapatılacak:

1. 21K Yarı Maraton Koşusu Parkuru

Başlangıç (Start): Arslantepe Höyüğü

Güzergah: Arslantepe Höyüğü ➔ Orduzu Sokak ➔ Mehmet Akif Üstündağ Sokak ➔ 4. Sokak ➔ Köroğlu Sokak ➔ Battalgazi Sokak ➔ Recai Kutan Sokak ➔ Sağlık Caddesi ➔ Mehmet Buyruk Caddesi ➔ Yusuf Özal Sokak ➔ Aspuzu Sokak ➔ Kanalboyu Caddesi ➔ Aspuzu Sokak ➔ Yeşilyurt Sokak ➔ Gülay Sokak ➔ Güngör Caddesi.

Bitiş (Finish): 100. Yıl Parkı.

2. 10K Koşu Parkuru

Başlangıç (Start): Mehmet Buyruk Caddesi

Güzergah: Mehmet Buyruk Caddesi ➔ Yusuf Özal Sokak ➔ Aspuzu Sokak ➔ Yeşilyurt Sokak ➔ Gülay Sokak ➔ Güngör Caddesi.

Bitiş (Finish): 100. Yıl Parkı.

3. 4.2K Halk Koşusu Parkuru

Başlangıç (Start): Kayalık 2. Sokak

Güzergah: Kayalık 2. Sokak üzerinden çıkış yapılarak Yüzüncü Yıl Parkı çevresindeki ring hattı ve bitiş yönü bağlantısı.

Bitiş (Finish): Güngör Caddesi.