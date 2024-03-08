Malatya’da “sahte altın” şoku Sahte altın nasıl anlaşılır?

Malatya’da bir kuyumcu atölyesinde sahte darphane basımı düşük ayarda altın imalatı yapıldığı tespit edilirken, Emniyet ekiplerinin yaptığı operasyonla her şey ortaya çıktı. Peki, sahte darphane basımı düşük ayarda altın nasıl anlaşılır? Altın alırken nelere dikkat etmek gerekir?

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte darphane basımı düşük ayarda altın imalatı yapıldığı tespit edilen kuyumcu atölyesinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda çok sayıda sahte altın ve cumhuriyet, yarım, çeyrek ve ata lira altın basımı için kullanılan kalıp ile pulları ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Aramalarda 632 çeyrek altın, 155 yarım altın, 473 tam cumhuriyet altını, 25 ata lira, 10 gramsiye, cumhuriyet, yarım, çeyrek ve ata lira altın basımı için kullanılan kalıp ile pulları ele geçirildi. Bu altınların güncel piyasa değerinin 11 milyon 507 bin 484 TL olduğu tespit edildi ve yakalanan Y.K.(34), A.K.(28) ve S.M.(38) isimli şahıslar hakkında “(TCK 198) Paraya Eşit Sayılan Değerlerin Sahteciliği” suçundan işlem başlatıldı ve şahıslar tutuklandı.

SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?

İşin uzmanlarına göre dışardan bakıldığında bu altınların normal altınlarla aynı olduğu belirtiliyor. Yani normal çeyrek altın ile aynı büyüklükte, aynı ağırlıkta ancak ayarı daha düşük değerde. Bu altınların kıymeti ortalama olarak piyasadaki gerçek altınlardan 250 TL ile 500 TL civarında daha düşük. Darphanenin dışında bu altınların basılması ve piyasaya da sürülmesi kanunen yasak.

İŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ŞEYLER

Vatandaşlara verilen tavsiyelere göre, öncelikle güvenilir kişi veya iş yerlerinden alışveriş yapmaları hatta mümkünse çeyrek altın aldıklarında firmanın kendi kutusu, kurdelesinde isim yazması veya küçük etiketlerinin olması; fişi, faturası gibi belgeleri almak faydalı olacaktır.

AYIRT EDİLEBİLİR Mİ?

Yine işin uzmanlarına göre, bu altınların gerçek altından ayırt edilmesi zor ancak görüntüsündeki hatalardan ayırt edilebilir. Darphanede basılan gerçek altın ile sahte çeyrek altının ayrılması noktasında vatandaşların yapacağı çok bir şey yok. Orijinal darphane altınını diğer sahte basım altınla yan yana koyup, dikkatlice bakmak belki çare olabilir. İkinci basım altınların ayarı düşük olduğu için pres bastığında Atatürk figürünü ve diğer yazıları net bir şekilde basamaz. Bu bir kanıt olabilir. Ayrıca ürünün sertliği de bunu gösterebilir ancak bunu vatandaşlar ayırt edemeyebilir.