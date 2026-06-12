Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nde kurultay sürecinin ardından başlayan parti içi hesaplaşma ve tasfiye dalgası, çok konuşulacak resmi adımlarla krizi zirveye taşıdı. Partideki muhalif sesleri susturmaya yönelik atılan en radikal adım, Malatya siyasetinin ve CHP tabanının en güçlü isimlerinden birine uzandı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Genel Merkez tarafından hakkında alınan şok kararın resmi evrakını kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak parti yönetimine karşı geri dönüşü olmayan bir savaş başlattı.

OYBİRLİĞİYLE ALINDI "TEDBİRLİ OLARAK KESİN ÇIKARMA CEZASI!"

Veli Ağbaba'nın takipçileriyle paylaştığı ve WhatsApp Image 2026-06-12 at 13.44.19.jpeg isimli dosyada net olarak görülen CHP Genel Merkez antetli resmi tebligatta, Ağbaba’nın parti disiplinine aykırı hareket ettiği iddia edildi.

10 Haziran 2026 tarihli, Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve Genel Sekreter Rıfat Turuntay Nalbantoğlu'nun imzalarını taşıyan resmi yazıda şu şok ifadeler yer aldı:

"Parti disiplinini zedeleyici nitelikteki eylemleriniz nedeniyle; Tüzüğümüzün 63, 64 ve 68/1-b, f, g maddeleri ile Grup İç Yönetmeliği’nin 74. maddesi uyarınca, 'TEDBİRLİ' olarak 'KESİN ÇIKARMA CEZASI' istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmenize ve partideki mevcut görevlerinizden uzaklaştırılmanıza Merkez Yönetim Kurulu’nun 10 Haziran 2026 tarihli toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir."

Resmi yazıda ayrıca, Ağbaba'ya bu kararın tebliğinden itibaren tedbirin kaldırılması talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na başvurması için sadece 3 (üç) gün süre tanındığı belirtildi.

VELİ AĞBABA 40 YILLIK GEÇMİŞİNİ MASAYA KOYDU "BİZİM SUÇUMUZ NE?"

Hakkındaki ihraç istemine yanıt veren Veli Ağbaba, 1986 yılından bu yana CHP çatısı altında tırnaklarıyla kazıyarak geldiği görevleri kronolojik olarak sıraladı:

1986 Gençlik Kolları

Gençlik Kolları 1994 Belediye Meclis Üyeliği

Belediye Meclis Üyeliği 1995 İl Saymanlığı

İl Saymanlığı 1998-2002 Malatya İl Başkanlığı

Malatya İl Başkanlığı 2002 Milletvekili Adaylığı

Milletvekili Adaylığı 2003-2005 Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği

Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği 2004 Seçim Komitesi Başkanlığı

Seçim Komitesi Başkanlığı 2007 Milletvekilliği Aday Adaylığı

Milletvekilliği Aday Adaylığı 2010-2011 Malatya İl Başkanlığı

Malatya İl Başkanlığı Malatya Milletvekilliği

TÜM HAYATINI PARTİSİNE ADADIĞINI VURGULAYAN AĞBABA, GENEL MERKEZ YÖNETİMİNE ŞU SERT SORULARLA YÜKLENDİ:

"Gençliğimden itibaren tüm hayatımı partime ve Malatya’ya adadım. Hiçbir zaman birilerinin değil, halkın sesi oldum. Bizim suçumuz ne? 47 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi’ni Türkiye’nin yeniden birinci partisi yapmak mı? 38. Olağan Kurultay’da milletin, sokağın ve değişim isteyen milyonların sesine kulak vererek 'Artık değişim zamanı' demek mi? Eğer suçumuz buysa, evet... Biz bu suçun failiyiz."

Ağbaba’nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum alarak sosyal medyanın ve Türk siyasetinin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kulislerde, Genel Merkez'in bu "siyasi idam" hamlesinin parti tabanında ve özellikle Anadolu'da büyük bir kopuşa yol açabileceği konuşuluyor.