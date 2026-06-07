Malatya’da deprem sonrasında esnafın ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla kurulan Akpınar Konteyner Çarşısı’nda tarihi bir gün yaşanıyor. Şehrin merkezindeki kalıcı dönüşüm projelerinin hız kazanmasıyla birlikte, geçici çarşının boşaltılması için düğmeye basıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan tahliye hareketliliği çarşı esnafı için yeni ve zorlu bir sürecin kapısını araladı.

EKİPLER NÖBETTE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Tahliye sürecinin herhangi bir aksama veya gerginlik yaşanmadan, düzenli bir şekilde ilerlemesi için Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve emniyet güçleri sahaya indi. Ekipler çarşı içerisinde ve çevresinde adeta etten duvar örerek nöbet tutmaya başladı. Güvenlik güçlerinin koordinasyonunda ilerleyen çalışmalarda, esnafın kamyonetlere yüklediği malzemelerle çarşıdan ayrılışı kontrollü şekilde sağlanıyor.

ESNAF ÜÇ FARKLI YOL ARAYIŞINDA KALICI DÜKKÂN, KİRALIK ARAYIŞI VE DEPOLAR...

Akpınar Konteyner Çarşısı’nın boşaltılması kararı, çarşı bünyesindeki yüzlerce esnafı farklı arayışlara itti. Süreç esnaf için üç farklı senaryoyu beraberinde getirdi:

Hak Sahipleri Kalıcı Yerlerine Geçiyor: Çarşıda mülk sahibi olan ve deprem sonrası hak sahipliği onaylanan esnaflar, yapımı tamamlanan kalıcı dükkanlarına geçmek için gün sayıyor. Bu grup için tahliye kararı yeni bir başlangıç anlamı taşıyor.

Çarşıda mülk sahibi olan ve deprem sonrası hak sahipliği onaylanan esnaflar, yapımı tamamlanan kalıcı dükkanlarına geçmek için gün sayıyor. Bu grup için tahliye kararı yeni bir başlangıç anlamı taşıyor. Kiracılar Yeni Dükkân Arayışında: Konteyner çarşıda kiracı olarak faaliyet gösteren esnaflar için durum daha karmaşık. Malatya genelinde uygun fiyatlı ve iş yapabilecek kiralık dükkân bulmakta zorlanan kiracı esnaf, şu sıralar şehir genelinde yoğun bir yer arayışına girmiş durumda.

Konteyner çarşıda kiracı olarak faaliyet gösteren esnaflar için durum daha karmaşık. Malatya genelinde uygun fiyatlı ve iş yapabilecek kiralık dükkân bulmakta zorlanan kiracı esnaf, şu sıralar şehir genelinde yoğun bir yer arayışına girmiş durumda. Dükkân Bulamayan Eşyalarını Depoya Kaldırıyor: Mevcut piyasa koşullarında bütçesine ya da iş koluna uygun dükkân bulamayan çok sayıda esnaf ise geçici olarak ticarete ara vermek zorunda kaldı. Bu esnaflar, ellerinde kalan ticari malları ve dükkân malzemelerini koruyabilmek adına kiralık depolara taşımaya başladı.

AKPINAR’DA DÖNÜŞÜM HIZLANACAK

Geçici konteyner tamamen boşaltılmasının ardından, Akpınar bölgesindeki kalıcı çarşı mimarisi ve altyapı projelerinin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. Malatya'nın ticari hafızası olan bu bölgenin tamamen ne zaman eski canlılığına kavuşacağı ise esnafın ve vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor.