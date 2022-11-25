TGF’den BİK’e Teşekkür

Afyon’da düzenlenen Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda alınan kararların ardından açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, “Yıllarca mücadelesini verdiğimiz konularda bugün müjdeli haberler aldık, bu TGF’nin zaferidir. Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyelerine ve yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

68. Başkanlar Konseyi için Aksaray’da bulunan TGF üyeleriyle bir araya gelen Genel Başkan Yılmaz Karaca şunları söyledi,

RESMİ İLANLARA YÜZDE 100 ZAM

“68. Başkanlar konseyi toplantısı için Aksaray’dayız. Bu federasyonumuz için önemli bir toplantı. TGF’nin temellerinin atıldığı illerden biri olan Aksaray’da olmanın heyecanını yeniden yaşıyoruz. Bu arada, biraz önce Basın İlan Kurumu Genel kurulunun Afyon’da almış olduğu kararlar TGF’nin yıllarca mücadele ettiği konulardır. Bunları sıcağı sıcağına açıklamak istiyorum. Birincisi, basın ilan fiyatlarının artırılması. 35 lira olan st/cm fiyatı yüzde 100 artışla 70 liraya çıkarılmıştır. Bu artış Anadolu basınına nefes aldıracaktır.

ANADOLU BASININA KREDİ İMKANI

İkinci müjde ise Anadolu gazetelerinin de artık kredi imkanından yararlanacak olması. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir gazete sahiplerine kredi veriliyordu neden Anadolu gazetelerine kredi verilmiyordu? Bunun sıkıntıları vardı, yıllarca bunun mücadelesini verdik. Türkiye’de tüm basın ilan alan gazetelere kredi verilmesi kararı alındı. Ama yine de yetmez çünkü Türkiye’de sadece günlük değil haftalık ve aylık gazeteler de var bu yöndeki çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.

BİK SEÇİMLERİNE DEMOKRASİ GELDİ

Tabi ki üçüncü ve en önemli kararlardan bir tanesi, Anadolu Gazete sahipleri temsilci seçimi. Bugüne kadar Basın İlan Kurumu’nda hileyle hurdayla yalanla yapılan seçimlere demokrasi getirildi. Artık bundan sonra bir gazeteyi bir gazete sahibi temsil edebilecek. Bundan önce nasıldı, sokakta toplanan bakkal, simitçi, gazozcu beni temsilen temsilci seçiyordu, Genel kurula teşekkür ediyorum bu da yıkılmıştır, Genel Kurul’a demokrasi gelmiştir. Bundan sonra yalanla hileyle gelenler de yok olacaktır.”