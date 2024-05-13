Düzgün dişlere nasıl sahip olunur?

Neden ortodontik tedavilere ihtiyaç duyuyoruz? Sadece estetik için mi? Ortodontik tedavinin bizler için faydaları nelerdir?

Aslında hastaların çoğunun inanışı, ortodontik tedavinin estetik amaçlı yapıldığı şeklinde. Ama ortodontik tedaviler çoğunlukla kaybedilen fonksiyonu geriye kazanmak, çene veya kapanış bozukluklarını düzeltmek ya da ileride oluşabilecek sorunlara karşı önlem almak amacıyla yapılmaktadır. Bu nedenle sadece çocukları değil erişkin hastaları da sıklıkla tedavi ediyoruz.

Düzgün dişlere sahip olmak etkileyici bir gülümseme için olmazsa olmaz. Bunu hepimiz biliyoruz artık. Ama bundan daha fazlası var!

Şimdi size düzgün sıralanmış dişlere sahip olmanın sağlık açısından 5 önemli faydasından bahsedeceğim:

Öncelikle şunu bilmenizi isterim ki doğuştan doğal olarak düzgün bir diş yapısına sahip olmak çok nadir görülen bir durum. Dünya genelinde çarpık dişlerin görülme oranı yüzde 84 olarak bulunmuş. Aslında yıllar içinde insanlığın gösterdiği evrim sonucu oluşan normal bir durum da diyebiliriz. Ama bununla yaşamak zorunda değiliz.

Eğer neden dişlerinizin düzgün olması gerektiğini merak ediyorsanız işte size 5 neden:

1- En büyük faydası dişleri temiz ve sağlıklı tutmanın kolaylaşmasıdır. Dişleriniz çarpık olduğunda aralara birçok yemek artığı sıkışacak, onları temizlemek çok zor olacak ve dişlerimiz temizleyemediğimiz aralardan zamanla çürümeye başlayacaktır. Bu aralara fırça ve diş ipi ile ulaşmak da zordur o yüzden ne kadar düzenli ve dikkatli ağız bakımı yapsanız da bundan kaçınamayabilirsiniz.

2- Dişlerimizi aşınma ve kırılma gibi deformasyonlardan korur. Çapraşık dişleriniz varsa çiğneme ısırma vb. kuvvetler dengeli dağılamaz ve bazı dişler üzerine fazladan kuvvet gelmesine neden olur. Bu da maruz kalan dişte, çatlak, kırık ve aşınmalara neden olur. Ama düzgün sıralanmış dişler kuvvetleri eşit olarak göğüsler ve daha uzun süre sağlıklı kalır.

3- Düzgün sıralanmış dişlerin diğer bir faydası sindiriminizi düzenlemesidir. Hepimiz biliyoruz ki sindirim ağızda başlar ve etkin bir çiğneme bağırsak sağlığı için hayati önem taşır. İyi çiğnenmiş yiyecekler mideye ulaştığında daha kolay parçalanır bu da sindirim sorunları ve hazımsızlıktan korunmak için önemlidir. Doğru sıralanmış dişler, çevre dokuların ve kasların doğru çalışmasına yardımcı olur ve bu dokularla uyum içinde daha etkin çiğneme sağlar. Böylece sindirim sistemindeki bakterilerin daha iyi çalışmasına yardımcı olurlar.

4- Çarpık diş problemi olan hastaların en çok yakındığı şeylerden biri de çene ağrısıdır. Dişleriniz düzgün değilse, ısırma ve çiğneme kaslarınız gereğinden fazla çalışmaya zorlanır. Bu durum;

Çene eklemi problemleri,

Baş ağrısı,

Migren,

Çiğnemede zorluk,

Genel bir çene ağrısı gibi problemlere sebep olur.

5- Daha düzgün bir konuşma sağlar. Bazen çapraşık dişler bazı sesleri doğru çıkaramamanıza sebep olur. Pelteklik gibi bazı konuşma bozuklukları çapraşık dişler nedeniyle oluşabilir. Dilimiz konuşma sırasında ön dişlerin belli kısımlarına temas ederek belli sesleri çıkarır. Bu dişlerin konumu ve dizilimi yanlışsa bu sesleri doğru çıkaramayız. Örneğin ön dişleri kapanmayan, çok ileride veya geride konumlanan kişiler S sesini çıkarmakta zorlanır. Doğru sesi çıkarabilmemiz için dişlerimizin kas dengesini sağlayacak doğru pozisyonda bulunması gerekir.

Bazı kişiler de konuşma esnasında estetik olmayan dişlerini gizlemeye çalıştıkları için doğru sesleri çıkaramazlar.

Ama düzgün dişlere sahip olmak hem ağız dokuları ve çenenin senkronize çalışarak sesleri doğru çıkarmasını sağlar, hem de kendimize güvenimizi artırarak daha net konuşmamızı sağlar.

Ortodonti Uzmanı Diş Hekimi Özlem Aylıkçı,'' Protetik tedavilerden önce dişlerin, implant ya da kaplamalar için uygun pozisyona getirilmesi de ortodontik tedavi gerektiren durumlardandır. O zaman bu dişler nasıl düzelir diye merak ettiyseniz size uygun yöntemi birlikte belirlemek için bize ulaşın” dedi.

Kaynak: BÜLTEN