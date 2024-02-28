Yeni Malatyaspor'da belirsizlik devam ediyor Taraftarlar endişeli

Yeni Malatyaspor taraftarları, 2024-2025 sezonu için herhangi bir gelişme olmamasından dolayı kaygı duyuyor. Kulüp yönetimi ve yetkilileri, taraftarlara bu konuda net bir açıklama yapmamış ve gelecek sezonun nasıl şekilleneceğine dair bilgi vermemesi, yaşanan bu belirsizlik ve endişe, Yeni Malatyaspor taraftarlarını gelecek sezon için tedirgin ediyor.

Yeni Malatyaspor'un Başkanı Adil Gevrek, büyük beklentilerle kulüp başkanlığına yeniden seçilmiş olmasına rağmen, 2024-2025 sezonu için ne planladığı konusunda net bir açıklama yapmadı. Gevrek, Malatya'ya son gelişinde havalimanında taraftarların yumurtalı protestosuna maruz kalmıştı. Bu olay, kulüp başkanının taraftarlarla olan ilişkilerinin zayıfladığını ve sporseverlerin kendisine küstüğünü gösteriyor.

Bastırdığı 44 numaralı formalar ile Ankara’da Malatya’yı temsil eden siyasileri ve iş insanlarını ziyaret eden Gevrek, kulübün başına geldiği günden bu yana ağzından düşürmediği ‘destek’ sözcüğünü yeniledi. Malatyalıların önümüzdeki futbol sezonunda neredeyse tek sosyal aktivitesi olacak olan Yeni Malatyaspor'un gelecek sezona dair çalışmaları merakla bekleniyor. Kulübün Başkanı Adil Gevrek'in, kulübün geleceği ve takımın performansı hakkında net bir plan ve strateji sunmamış olması, taraftarların ve Malatya halkının endişelerini artırıyor. Gevrek'in, kulübün başarısı için gereken desteği sağlamak konusunda ne gibi adımlar atacağı ve takımın gelecek sezon için nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu olarak kaldı. Yakında zamanda Başkan Gevrek'in kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.