Malatyalı sporcular Mersin’de ringe çıktı

Milli sporcu Yusuf Özgenel ve yine milli sporcu Çağatay Koçhan, Mersin'de düzenlenen Fikri Arıcan Fight Night Profesyonel Muaythai gecesine katıldı.

9 Aralık 2023 tarihinde Mersin'de düzenlenen Fikri Arıcan Fight Night Profesyonel Muaythai gecesine Milli Sporcu Yusuf Özgenel ve Milli Sporcu Çağatay Koçhan katıldı.

Muaythai dövüş gecesinde 63.5 kilogramda Yusuf Özgenel rakibini 2. raunda nakavt etti. 75 kilogramda Çağatay Koçhan ise ilk defa katıldığı müsabakada puan ile yenildi.

Milli Takım Antrenörü Ramazan Yavuz, Muaythai gecesi hakkında şunları söyledi:

“Öncelikle bu güzel geceyi düzenleyen organizatör dünya ve Avrupa şampiyonu Milli Sporcu Fikri Arican kardeşimi tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel ve muhteşem bir gece oldu. Ayrıca Malatyalı milli sporcularımıza vermiş olduğu imkanlardan dolayı teşekkür ederim. Milli Sporcumuz Yusuf Özgenel yapmış olduğu güzel müsabakadan ve müsabakada galip geldiğinden dolayı tebrik ediyorum. Yine Milli Sporcumuz Çağatay Koçhan da puan ile yenilmiş olsa da güzel mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Gelecekte çok güzel maçlar yapacağına inanıyorum.”

Kaynak: BÜLTEN