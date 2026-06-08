Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarından derlenen resmi verilere göre, şehirdeki trafik güvenliğinde önemli gelişmeler yaşandı. İki yılın kıyaslamalı tablosunda öne çıkan detaylar şunlar:

KAZA SAYILARINDA GENEL AZALIŞ

2025 yılında 853 olan ölümlü ve yaralanmalı toplam kaza sayısı, 2026 yılında yüzde 11 azalarak 759’a geriledi.

CAN KAYIPLARI DÜŞTÜ

Kaza yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 15,3 azalarak 13'ten 11'e düştü. En çarpıcı düşüş ise hastanelerdeki ölüm oranlarında görüldü; 2025'te hastanede hayatını kaybedenlerin sayısı 18 iken, 2026'da yüzde 72,2'lik büyük bir azalmayla 5'e geriledi.

YARALI SAYISI VE KAZA TİPLERİ

Yaralanmalı kaza sayısı 842'den 752'ye (yüzde 10,6 azalış), toplam yaralı kişi sayısı ise 1.302'den 1.230'a (yüzde 5,5 azalış) düştü.

YAYA ÖLÜMLERİNDE DİKKAT ÇEKEN İSTİSNA

Genel verilerdeki olumlu seyre rağmen, kaza yerindeki yaya ölümlerinde 1 kişilik artış yaşandı (2'den 3'e yükseldi).