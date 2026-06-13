Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün ebediyete uğurlanan vatandaşlarımızın bilgileri ve taziye adresleri şu şekilde:

62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Aksüt’ün taziye adresi: Yeşiltepe Mahallesi, Yeşilyurt.

66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cahit Atar’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt.

47 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Basri Balaban’ın taziye adresi: Sinanlı Mahallesi, Yazıhan.

74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Havle Durmaz’ın taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Battalgazi.

90 yaşında vefat eden ve Tepehan Mahallesi Pütürge Mezarlığı’na defnedilen Havahan Tay’ın taziye adresi: Tepehan Mahallesi, Pütürge.

59 yaşında vefat eden ve Yukarıörüşkü Mahallesi Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Hacı Kurnaz’ın taziye adresi: Yukarıörüşkü Mahallesi, Akçadağ.

73 yaşında vefat eden ve Adıyaman Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Topbaş’ın taziye adresi: Adıyaman.