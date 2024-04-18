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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak kimdir?

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Türkiye’de yapılan 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Malatya’da yüzde 68 oranında oy alarak 5 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise Malatya’da aldığı yüzde 25 oy oranıyla bir milletvekiline temsil hakkı verdi. Böylelikle Malatya’dan 6 Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde söz sahibi oldu.

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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak kimdir malatya haber
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak kimdir malatya haber
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Yapılan seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisinden Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan, Milliyetçi Hareket Partisinden Mehmet Celal Fendoğlu, Cumhuriyet Halk Partisinden ise Veli Ağbaba Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde söz hakkı elde etti. Peki AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak kimdir?

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak kimdir?

İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK KİMDİR?

İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak 1980 Malatya doğumludur. Ölmeztoprak ilk, orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladı. Ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Lisans eğitiminin ardından Ölmeztoprak, Malatya İnönü Üniversitesinde Kamu Yönetimi, Konya Selçuk Üniversitesinde İletişim Bilimleri alanında iki yüksek lisans yaptı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak kimdir?

Eğitiminin ardından bir devlet bankasında kurum avukatı olarak çalışan Ölmeztoprak daha sonrasında Malatya İnönü Üniversitesinde basın yayın biriminde görev yaptı.

Malatya'daki yerel gazetelerde kültür, sanat, yaşam ve sağlık alanlarında köşe yazıları yazdı. Yine Malatya'da yayın yapan TV kanallarında bazı programlar yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinde Kurum Avukatlığı, Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev alan Ölmeztoprak 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti'den 28’inci Dönem Malatya Milletvekili seçildi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak kimdir?

Aynı zamanda kendisinin eski Anavatan Partisi Malatya milletvekili Münir Doğan Ölmeztoprak'ın yeğeni, eski AK Parti Malatya milletvekili Fuat Ölmeztoprak'ın kızı olduğu biliniyor.

 

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18 Nis 2024 - 12:30 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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