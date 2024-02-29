Artık gün 29 Şubat doodle oldu: Artık yıl nedir? Artık yıl nasıl belirlenir? Bir sonraki artık yıl ne zaman?

Dört yılda bir şubat ayını fazla gösteren takvimler, bu yılı da bu konuya dahil etti. Yani 2024 yılı da “artık yıl” olarak tarihe geçti. 4 yıl sonra bugün yaşanan 29 Şubat, Google tarafından artık gün hatırasına doodle oldu. Peki, artık yıl nedir? Artık yıl nasıl belirlenir? Bir sonraki artık yıl ne zaman?

Takvimler dört yılda bir şubat ayını fazla gösterir. Yani 4 yılda bir şubat ayı 29 çeker. Bu da “artık yıl” olarak adlandırılır. 2024 yılı şubat ayının 29 çektiği artık bir yıl ve bugün yaşandı. Bu kapsamda bu yıl 366 gün olacak.

ARTIK YIL NEDİR?

Artık yıl, Miladî takvimde 365 yerine 366 günü olan yıl. Bu fazladan gün (artık gün), normalde 28 gün olan Şubat ayına 29 Şubat'ın eklenmesi ile elde edilir. Dört yılda bir yapılan bu uygulamanın nedeni Dünya’nın Güneş çevresinde dönme süresinin Güneş’in aynı meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın (gün) tam katı olmamasıdır. Bir astronomik yıl yaklaşık olarak 365,242 gün olmasına rağmen normal bir takvim yılı 365 gündür.

ARTIK YILLARIN BELİRLENMESİ

Genel bir kural olarak, artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır. Yani 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068 vb. Ancak bu kuralın iki istisnası vardır: 100'ün katı olan yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır. Örneğin 1600 ve 2000 yılları artık yıldır ancak 1800 ve 1900 artık yıl değildir. Sadece 400'e tam olarak bölünebilenlerin artık yıl kabul edilmesinin nedeni, bir astronomik yılın 365,25 gün değil, yaklaşık olarak 365,242 gün olmasından kaynaklanan hatayı gidermektir.

BİR SONRAKİ ARTIK YIL NE ZAMAN?

Artık yıllarda şubat ayı 29 çekiyor ve bu tarihte doğanlar doğum günlerini 4 yılda bir kutluyor. Bu bağlamda bir sonraki artık yıl, yani 29 Şubat, 2028 yılında gerçekleşecek.