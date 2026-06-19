Asrın felaketinin ardından küllerinden doğan Malatya'da, dayanışmanın en güzel örneklerinden biri daha hayata geçirildi. Türkiye Cumhuriyeti Essen Din Hizmetleri Ataşeliği ve Almanya NRW Essen Bölge Birliği’nin destekleriyle Battalgazi ilçesine kazandırılan Hacı Mehmet Turgut Camii, düzenlenen görkemli bir törenle ibadete açıldı.

Orduzu Mahallesi Belediye binası önünde gerçekleştirilen açılış programı; kent protokolünü, yurt dışından gelen heyetleri ve çok sayıda vatandaşı bir araya getirdi.

PROTOKOL VE GURBETÇİLER OMUZ OMUZA

Açılış törenine; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İl Müftüsü Ramazan Dolu, T.C. Essen Din Hizmetleri Ataşesi İbrahim Halil Karaman ve DİTİB Essen Bölge Birliği Başkanı Ercan Mumcu başta olmak üzere çok sayıda kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

"121 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM KAYBETTİK, 124 BİNİNİ YENİDEN İNŞA ETTİK"

Törende konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrasında kentin gösterdiği büyük dirence ve devlet-millet dayanışmasına vurgu yaptı. Vali Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya’mız, depremde 121 bin bağımsız bölümünü kaybetmiş olmasına rağmen, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aziz milletimizin dayanışmasıyla bugün 124 bin bağımsız bölümü yeniden inşa etmiş; konutları, altyapısı, ibadethaneleri, spor alanları ve gençlik merkezleriyle ayağa kalkmıştır. Depremde yaklaşık 200 mabedimizi de kaybettik. Müftülüğümüz, belediyelerimiz ve tüm kurumlarımızla birlikte camilerimizi yeniden ihya etmek için büyük bir gayret gösterdik ve bu konuda önemli mesafeler katettik."

Vali Yavuz, yurt dışında yaşamalarına rağmen kalbi her zaman memleketle atan gurbetçilere de teşekkür ederek,

"Bu vesileyle başta başkonsolosluğumuza, din hizmetleri teşkilatımıza, birlik başkanlarımıza ve katkı sunan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum"

dedi.

VALİ YAVUZ’DAN KRİTİK DİJİTAL DÜNYA VE 4-6 YAŞ VURGUSU

Konuşmasında geleceğin teminatı olan çocuklara ve manevi eğitime ayrı bir parantez açan Vali Seddar Yavuz, günümüz dünyasındaki tehlikelere dikkat çekerek önemli bir çağrıda bulundu:

"4-6 Yaş Grubu Önceliğimiz Olmalı:" Çocuklarımızın erken yaşta Kur’an-ı Kerim’le, inancımızla ve manevi değerlerimizle buluşması büyük önem taşımaktadır.

"Dijital Tehdit Kapıda:" Dijital dünyanın tehdit ve risklerinin arttığı günümüzde, nesillerimizin değerlerimizle yetişmesi için 4-6 yaş Kur’an kurslarının yaygınlaştırılmasını son derece önemli görüyorum.

Belediyelere ve Hayırseverlere Çağrı: Bu nedenle taziye evleri yapılırken, mümkünse yanında mutlaka 4-6 yaş Kur’an kurslarının da planlanmasını özellikle rica ediyorum.

DUALARLA AÇILDI, DETAYLI İNCELEME YAPILDI

Yapılan konuşmaların ve edilen duaların ardından Hacı Mehmet Turgut Camii’nin açılış kurdelesi kesildi. Vali Seddar Yavuz ve beraberindeki protokol heyeti, açılışın ardından caminin içini ve sosyal alanlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Anlamlı açılış programı, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Yeni caminin hem bölge halkına hem de Malatya'ya hayırlı olması temenni edildi.