Değerli metallerde yılın ilk yarısında kaydedilen rekor seviyelerin ardından gelen sert satış baskısı, yatırımcılar arasında endişeye yol açtı. Güvenli liman arayışındaki vatandaşlar düşüş trendinin son bulup bulmadığını sorgularken, piyasa uzmanları jeopolitik gelişmelerin ve küresel barış ortamının fiyatlamalar üzerindeki etkisini inceliyor. Özellikle önümüzdeki 60 günlük zaman diliminde yaşanacak gelişmelerin, altın ve gümüş fiyatlarının geleceğinde belirleyici rol oynaması bekleniyor.

EMTAA PİYASALARINDA JEOPOLİTİK GÜVEN ORTAMI SEVİYESİ

Ekonomist Filiz Eryılmaz, piyasalarda kalıcı bir toparlanmanın yaşanabilmesi adına sadece resmi bir anlaşmanın imzalanmasının yeterli olmayacağını ifade etti. Küresel finans çevrelerinin ve yatırımcıların önümüzdeki iki ay boyunca kalıcı barış ortamının tesis edileceğine ikna olması gerektiğini dile getiren Eryılmaz, asıl belirleyici unsurun bu güven ortamı olacağını vurguladı. Uzman isim, altın ve gümüş yatırımcılarının kısa vadeli geçici hareketler yerine bu süreçteki makro gelişmelere odaklanması gerektiğine işaret etti.

ONS ALTINDA TEKNİK SEVİYELER VE RİSK TABLOSU

Ons altın fiyatlarında teknik açıdan kritik sınırların öne çıktığını belirten Filiz Eryılmaz, kısa süreli tepki alımlarının kalıcı bir yükseliş trendi olarak yorumlanmaması gerektiğini aktardı. Piyasada güçlü bir yukarı yönlü hareketten bahsedebilmek için ons altının mutlaka 4 bin 800 dolar sınırını aşması ve bu seviyenin üzerinde kalıcı fiyatlamalar oluşturması gerektiğini ifade eden uzman, mevcut tablonun henüz bu hedeften uzak olduğunu kaydetti.

Aşağı yönlü risklere de değinen Eryılmaz, ons altının 4 bin 400 dolar sınırının altında kalması durumunda satış baskısının derinleşebileceğini söyledi. Bu kritik eşiğin geçilememesi halinde, fiyatların sırasıyla 4 bin 200 ve 4 bin dolar seviyelerine kadar gerileme riski barındırdığına dikkat çekildi. Vatandaşların ve piyasa aktörlerinin ilk etapta 4 bin 400 dolar seviyesindeki hareketleri yakından izlemesi gerekiyor.

GÜMÜŞTE TOPARLANMA POTANSİYELİ DAHA KUVVETLİ OLABİLİR

Jeopolitik risklerin azalması ve küresel barış ortamına olan inancın pekişmesi durumunda gümüş fiyatlarında daha dinamik bir süreç yaşanabilir. Ekonomist Filiz Eryılmaz, risk iştahının yeniden artmasıyla birlikte gümüşün altına kıyasla daha güçlü bir toparlanma eğilimi gösterebileceğini belirtti. Ancak bu yükseliş hareketlerinin kalıcı bir yapıya bürünmesi, doğrudan uluslararası ilişkilerdeki yumuşama adımlarına ve küresel güven endekslerine bağlı kalmaya devam edecek.