Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tıp dünyasında örnek gösterilecek bir başarı hikayesine ev sahipliği yaptı. Hiçbir klinik şikayeti olmayan bir vatandaşın, aile hekimliğinde yaptırdığı basit bir tarama testi, erken evredeki büyük bir tehlikeyi ortaya çıkardı ve hastayı büyük bir ameliyattan kurtardı.

Aile hekimliğinde yapılan Gizli Kaka Testi (GGK) sonucu pozitif çıkan hasta, ileri tetkikler için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cebrail Yetkin tarafından gerçekleştirilen kolonoskopik değerlendirme ve biyopsiler neticesinde acı gerçekle karşılaşıldı: Hastanın rektosigmoid bölgesinde kolon kanseri, sağ kolonunda ise kansere dönüşme riski oldukça yüksek olan prekanseröz bir tümör (ileri derece displazi) tespit edildi.

KALIN BAĞIRSAĞIN BÜYÜK KISMI KURTARILDI!

Bu tür karmaşık vakalarda genellikle kalın bağırsağın çok büyük bir kısmının alınmasını gerektiren subtotal kolektomi ameliyatı gündeme gelirken, Op. Dr. Cebrail Yetkin ve ekibi ezber bozan, hasta dostu multidisipliner bir yaklaşım benimsedi.

Onkolojik prensiplerden ödün vermeden planlanan süreçte, rektosigmoid bölgedeki kanser laparoskopik low anterior rezeksiyon (kapalı ameliyat) yöntemiyle başarıyla temizlendi. Bu sayede hastanın kalın bağırsağının çok büyük bir kısmı vücudunda bırakılarak, yaşam kalitesini düşürecek geniş bir cerrahi müdahaleden kaçınılmış oldu.

"HASTAMIZ SIFIR ŞİKAYETLE ERKEN TEŞHİS ALDI"

Uygulanan kapalı cerrahi sayesinde konforlu bir iyileşme dönemi geçirerek şifa ile taburcu olan hastanın durumu hakkında konuşan Op. Dr. Cebrail Yetkin, Sağlık Bakanlığı'nın tarama programlarına dikkat çekti:

"Hastamızın hiçbir şikâyeti olmamasına rağmen aile hekimliğinde yapılan basit bir GGK tarama testi sayesinde kolon kanseri erken dönemde, henüz uzak organlara yayılmadan tespit edildi. Bu vaka, koruyucu hekimlik ve kanser tarama programlarının ne kadar hayati olduğunu gösteren mükemmel bir örnek."

MODERN ALTYAPI VE KONFORLU YAŞAM HEDEFİ

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Cerrahi Endoskopi Ünitesi ve ileri laparoskopik cerrahi altyapısının önemine vurgu yapan Op. Dr. Yetkin, modern tıp teknolojileri sayesinde hem kanseri yok ettiklerini hem de hastanın ilerleyen yaşamındaki bağırsak fonksiyonlarını korumayı başardıklarını belirtti. Yetkin, tarama testlerinde pozitif sonuç alan tüm vatandaşları vakit kaybetmeden uzman bir sağlık kuruluşuna başvurmaya çağırdı.