Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Veri Portalı, ekonomi ve gayrimenkul dünyasının merakla beklediği Mayıs 2026 konut ve iş yeri satış istatistiklerini resmen yayımladı. Doğu Anadolu Bölgesi'nin iki lokomotif kenti olan Malatya ve Elazığ, emlak piyasasındaki performanslarıyla bir kez daha karşı karşıya geldi. Emlak yatırımı yapmak isteyenlerin, müteahhitlerin ve ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların gözü kulağı bu rakamlardaydı. Ancak açıklanan resmi veriler, iki komşu şehir arasındaki makasın özellikle yeni konut projelerinde (ilk el satışlarda) Elazığ lehine ciddi şekilde açıldığını gösterdi.

Peki, komşu Elazığ emlak piyasasında Malatya’ya nasıl bir fark attı? Malatya’da mayıs ayında kaç konut satıldı? İşte mobil okuyucular için tek tek listelediğimiz, iki şehrin kıran kırana geçen mayıs ayı emlak röntgeni...

MALATYA EMLAK PİYASASI MAYIS RAPORU

Toplam Satılan Konut Sayısı: 538 adet

538 adet İlk El (Sıfır) Konut Satışı: 109 adet

109 adet İkinci El Konut Satışı: 429 adet (Malatya'da vatandaşların ezici bir çoğunlukla ikinci el konutlara yöneldiği dikkat çekiyor)

429 adet Toplam Ticari İş Yeri Satışı: 56 adet

56 adet Sıfır İş Yeri Satışı: 10 adet

10 adet İkinci El İş Yeri Satışı: 46 adet

ELAZIĞ EMLAK PİYASASI MAYIS RAPORU

Toplam Satılan Konut Sayısı: 742 adet

742 adet İlk El (Sıfır) Konut Satışı: 270 adet

270 adet İkinci El Konut Satışı: 472 adet

472 adet Toplam Ticari İş Yeri Satışı: 67 adet

67 adet Sıfır İş Yeri Satışı: 27 adet

27 adet İkinci El İş Yeri Satışı: 40 adet

KOMŞU ARASINDAKİ MAKAS NEREDE AÇILDI?

TÜİK’in paylaştığı resmi verilerin satır araları incelendiğinde, Malatya ve Elazığ arasındaki emlak yarışında şu çarpıcı detaylar ön plana çıkıyor:

Sıfır Konutta Elazığ Farkı: Elazığ, mayıs ayında tam 270 adet sıfır konut satışı gerçekleştirirken, Malatya 109 adette kaldı. Elazığ’daki yeni konut projelerinin satış hızı, Malatya’yı neredeyse ikiye katlamış durumda.

Elazığ, mayıs ayında tam 270 adet sıfır konut satışı gerçekleştirirken, Malatya 109 adette kaldı. Elazığ’daki yeni konut projelerinin satış hızı, Malatya’yı neredeyse ikiye katlamış durumda. Toplam Konut Yarışı: Elazığ, toplamda ulaştığı 742 konut satışı ile mayıs ayını Malatya’nın (538 konut) açık ara önünde kapattı.

Elazığ, toplamda ulaştığı 742 konut satışı ile mayıs ayını Malatya’nın (538 konut) açık ara önünde kapattı. Malatya’nın Önde Olduğu Tek Alan: İş yeri ve ticari alan satışlarında iki komşu kafa kafaya yarıştı. Toplamda Elazığ 67 satışla önde görünse de, ikinci el iş yeri satışında Malatya 46 adetle, Elazığ’ı (40 adet) geride bırakmayı başardı. Malatya'da ticari hayatın ikinci el dükkân piyasasında daha hareketli olduğu görüldü.

Rakamların satır aralarını okuduğumuzda, iki şehrin sosyo-ekonomik reflekslerinin nasıl ayrıştığını net bir şekilde görüyoruz. Malatya halkı riski minimize etmek adına daha çok ikinci el piyasasına sığınırken ve ticari hayatı mevcut dükkanlar üzerinden döndürmeye çalışırken; Elazığ, yeni konut hamleleriyle tam bir yatırım cazibe merkezine dönüşmüş durumda. Mayıs ayı verileri gösteriyor ki, iki kent arasındaki emlak makası sadece satış sayılarında değil, şehirlerin geleceğe dönük büyüme iştahlarını da açıklıyor. Malatya'nın bu iştahı acilen yeniden kazanması gerekiyor.