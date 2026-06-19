Türkiye'deki emekli vatandaşlar için sağlık harcamaları, ev bütçesinde oldukça önemli bir yer tutuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ileri yaşlarda sıkça yüzleşilen romatizmal rahatsızlıklar başta olmak üzere pek çok kronik hastalığın tedavisi için önemli bir adım attı. Sağlık Bakanlığı onaylı tesislerde sunulan kaplıca tedavileri, emekliler için tamamen ücretsiz hale geldi. Üstelik SGK sadece tıbbi seans masraflarını değil, belirli kurallar çerçevesinde yol ve refakatçi giderlerini de üstleniyor. Peki, bu büyük sağlık imkanından yararlanmak için hangi adımları atmak gerekiyor? Bedava kaplıca başvurusu nasıl yapılır ve hangi hastalıklar devlet güvencesi kapsamında yer alıyor?

EMEKLİLERE ÜCRETSİZ KAPLICA TEDAVİSİNİ SGK KARŞILIYOR MU?

Evet, SGK emekli vatandaşların Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan kaplıca tesislerindeki tedavi masraflarını eksiksiz şekilde karşılıyor. 2026 yılında da hız kesmeden devam eden bu sağlık uygulaması sayesinde emekliler ömür boyu termal sulardan bedava şifa buluyor. Kurum sadece tıbbi seans ücretlerini ödemekle kalmıyor; evinize veya bulunduğunuz yere en yakın tesise gidiş dönüş yol masrafınızı da bütçenize yük olmaktan çıkarıyor. Eğer tedaviyi planlayan doktorunuz yanınızda birinin bulunmasını tıbbi bir zorunluluk olarak görürse, refakatçinizin tüm temel giderleri de devletin ödeme planına dahil oluyor. Ancak beş yıldızlı otellerdeki lüks konaklamalar, menü dışı ekstra yiyecek içecek masrafları ve kişisel harcamaların bu destek paketinin dışında kaldığını hatırlatmakta fayda var.

SGK BEDAVA KAPLICA TEDAVİSİ HANGİ HASTALIKLARI KAPSIYOR?

Yaş ilerledikçe kendini daha çok hissettiren pek çok rahatsızlık bu uygulamanın şemsiyesi altında yer alıyor. Emeklilerin şifa bulabileceği ve SGK'nın ödeme listesine aldığı hastalıkların en başında romatizmal rahatsızlıklar geliyor. Bunun yanı sıra astım gibi nefes darlığı yaratan solunum yolu hastalıkları, geçmek bilmeyen inatçı cilt problemleri, kronikleşen mide ve bağırsak sorunları ile böbrek ve idrar yolu rahatsızlıkları da ücretsiz tedavi kapsamında değerlendiriliyor. Vatandaşlar bu hastalıkların tedavisi için termal sulardan hiçbir ücret ödemeden faydalanabiliyor.

EMEKLİLERE BEDAVA KAPLICA KULLANIMININ ŞARTLARI NELER?

Bu muazzam fırsattan yararlanmak isteyen emeklilerin izlemesi gereken bazı net yasal prosedürler var. Öncelikle sıradan bir poliklinik muayenesi veya tek hekim raporu bu süreç için yeterli olmuyor. Hastanelerin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ya da Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanlık dallarından birinde görev yapan uzman hekimlerin de mutlaka masada bulunduğu sağlık kurullarından resmi onaylı bir rapor almanız şart.

Raporu elinize aldığınız an zamanla yarış başlıyor. Raporun çıktığı gün de dahil olmak üzere en geç 5 iş günü içinde seçtiğiniz termal tesise başvuru yapmanız gerekiyor. Eğer dalgınlıkla bu süreyi kaçırırsanız hemen telaş yapmayın; kurul raporunuz 6 ay boyunca yasal geçerliliğini koruyor. Fakat tesise gitmeden önce hastaneye tekrar uğrayıp yeni bir sevk belgesi almanız zorunlu kılınıyor.