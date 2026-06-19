Busabah Medya’ya özel açıklamalar yapan Rehberlik ve Eğitim Uzmanı Tolga Özcan, YKS öncesinde adaylara yönelik kritik uyarılarda ve tavsiyelerde bulundu.

Sınav takvimini hatırlatan Özcan, şu bilgileri paylaştı:

"20 Haziran Cumartesi günü sabah saat 10.15'te TYT yapılacak. 21 Haziran Pazar günü ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) uygulanacak. TYT cumartesi sabah 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. AYT pazar günü sabah saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika olacak. Öğleden sonra saat 15.45'te yapılacak YDT ile 2026 YKS oturumları tamamlanacaktır."

SINAVA GİRİŞTE BU BELGELERE DİKKAT!

Adayların sınav günü yanlarında bulundurması gereken evraklar konusunda hassas olmalarını belirten Özcan,

"Adaylarımız sınav giriş belgeleri ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları olmadan sınava giremezler. Bu konuya çok dikkat etsinler. Sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından her oturum için ayrı ayrı temin edebilirler. Kimliğini kaybeden ya da kimliği yıpranmış olan öğrencilerimiz için hafta sonu nüfus müdürlükleri açık olacaktır. Adaylar sınava giderken yanlarında sadece sınav giriş belgelerini, T.C. kimlik kartlarını ve şeffaf pet şişe içinde su götürebilirler. Kalemtıraş ve silgi gibi kırtasiye malzemelerini ÖSYM verecektir"

ifadelerini kullandı.

SAAT 10.00 KURALI DEVAM EDİYOR

Sınav sabahı yaşanabilecek gecikmelere karşı uyaran Özcan, saat kuralının altını çizerek

"Adaylarımız kesinlikle şuna dikkat etsinler: Saat 10.00'dan sonra hiçbir aday sınav salonuna alınmayacaktır. Lütfen buna dikkat edelim, bunu her sene yaşıyoruz. 10.00 kuralı bu yıl da aynen devam ediyor"

dedi.

TYT'DE ZAMAN VE TURLAMA TEKNİĞİ VURGUSU

Özcan, TYT’nin bir strateji sınavı olduğunu söyleyerek,

"TYT 120 sorudan oluşacaktır. Bu soruların 40'ı Türkçe, 40'ı Matematik, 20'si Fen ve 20'si Sosyal Bilimler derslerinden gelecektir. ÖSYM, Temel Yeterlilik Testi'nde daha çok okuduğunu anlama, yorumlama ve metabilişsel sorular sormaktadır. Türkçe metinleri genellikle bilimsel içeriklerden seçilmektedir. Adaylarımız bu sene de Türkçe testinde zaman yetiştiremiyerek hız sorunu yaşayacaklardır. Bu yüzden adaylara kesinlikle turlama tekniğini kullanmalarını öneriyorum. Bir soru zorsa zaman kaybetmeden geçsinler. Çünkü TYT bir süre ve strateji sınavıdır. Adaylarımız deneme sınavlarında hangi sıralamayı uyguluyorlarsa sınav anında da o sıralamayla devam etmeli, strateji değiştirmemelidir"

diye konuştu.

"BU YIL DA TÜRKÇE VE MATEMATİK BELİRLEYİCİ OLACAK"

2026 TYT ve AYT'deki seçici derslere ve konulara değinen Özcan, analizlerini şu sözlerle aktardı:

"Bu sene de yine 2026 TYT'sinde Türkçe ve Matematik belirleyici olacaktır. Türkçe'de özellikle güncel, akademik ve bilimsel metinler gelecektir. TYT Matematik'te ise görsel ağırlıklı, uzun fakat işlemi karmaşık olmayan sorular yer alacaktır. ÖSYM burada adayların kitap okuma alışkanlığını ölçmektedir. Sosyal Bilimler testinde ise felsefe ve din kültürü sorularında adaylar zorlanabilir. Matematikteki geometri soruları da yine adayları zorlayan alanlardan biridir. Adaylar cumartesi günü sınavdan çıktıktan sonra morallerini bozmasınlar. Sınavı kötü geçenler veya süreyi yetiştiremeyenler olacaktır. Hiç buraya takılmadan pazar günkü AYT sınavına odaklanmaları gerekir. Çünkü TYT yüzde 40, AYT ise yüzde 60 etkilidir. Asıl sınav pazar günkü AYT'dir."

AYT'DE BELİRLEYİCİ KONULAR HANGİLERİ?

Pazar günü yapılacak alan sınavının detaylarını paylaşan Özcan, 12. sınıf müfredatına dikkat çekerek,

"AYT'de sayısal adaylar 40 Matematik ve 40 Fen olmak üzere 80 soru çözecek. Eşit ağırlık öğrencileri Edebiyat-Sosyal-1 (24 edebiyat, 10 tarih, 6 coğrafya) ve 40 Matematik'ten oluşan 80 sorudan sorumlu olacak. Sözel öğrenciler ise Edebiyat-Sosyal-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerini çözecek. Toplam süre 180 dakikadır. AYT bir bilgi sınavıdır; altyapınız ve bilginiz varsa çözersiniz. Matematik yine bazı sorularda belirleyici olacaktır. Bu belirleyici sorulara baktığımızda özellikle 12. sınıf müfredatını görüyoruz. Son konular olan limit, türev, integral ile trigonometri ve logaritma konuları yine ayırt edici olacaktır. Uzun çözümlü sorular gelecektir. ÖSYM son yıllarda Fen testinde adayları pek zorlamıyor. Alışılagelmişin dışında bir soru tarzı sormasa da sayısal adaylar için Kimya, Biyoloji ve zaman zaman Fizik derslerinde seçici sorular gelecektir. Adaylarımız AYT'yi başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra, sınav sonuçlarının açıklanacağı 20 Temmuz'a kadar rahat bir nefes alacaklardır"

ifadelerine yer verdi.

"SINAV SADECE BİR ARAÇTIR"

Sınav sabahı rutinlerin bozulmaması gerektiğini ifade eden Tolga Özcan, adaylara başarılar dileyerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Adaylarımıza sınav sabahı sakin kalarak, stres yapmadan her zamanki rutin düzenlerine devam etmelerini öneriyorum. Rutin şekilde kahvaltılarını yapsınlar ve çok sıvı tüketmesinler. Her zamanki deneme sınavlarına girer gibi, sınav salonunun bulunacağı okula bir saat öncesinden giderlerse hiçbir stres yaşamadan sınavı hayırlısıyla geçirirler. 2026 YKS'ye girecek tüm adaylara başarılar diliyorum. Bir sene boyunca emek verdiler, inşallah karşılığını alırlar. Ancak adaylara şunu söylemek isterim: Girecekleri sınav hiçbir zaman kendi değerlerini ve karakterlerini yansıtmaz. Sınav sadece amaca giden bir araçtır. İnşallah gönüllerinden geçen hayırlı bir sınav geçirirler ve istedikleri sonucu alırlar."