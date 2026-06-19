Son zamanlarda peş peşe yaşanan şantiye kazalarıyla gündemden düşmeyen Malatya, bugün bir ihmal haberiyle daha sarsıldı. Olay, Malatya’nın Battalgazi ilçesi İpek Caddesi üzerinde bulunan semt pazarının hemen yanındaki inşaat sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevresinde hiçbir yasal güvenlik önlemi ve bariyer bulunmayan şantiye alanının yanından geçen küçük bir çocuk, inşaat temeline düşerek yaralandı.

Olay, Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı İpek Caddesi üzerinde bulunan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı semt pazarının hemen yanındaki inşaat sahasında meydana geldi.

İddiaya göre, yapımı devam eden inşaat alanının çevresinde hiçbir yeterli koruma bariyeri veya uyarı levhası bulunmuyordu. Pazar hareketliliğinin arasında inşaat alanının yakınından geçen küçük bir çocuk, açık bırakılan inşaat temeline düşerek yaralandı. Çocuğun hafif yaralanması ve olayın ucuz atlatılması teselli olurken, çevredeki vatandaşlar duruma sert tepki gösterdi.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgede detaylı bir denetim ve inceleme başlatan zabıta ekipleri, acı tabloyu gözler önüne serdi:

Yoğun yaya ve çocuk trafiğinin olduğu bölgede hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı tespit edildi.

Zabıta ekipleri, yeni bir facianın yaşanmaması için şantiye çevresine acilen güvenlik şeridi çekti.

Mevzuata aykırı ve insan hayatını hiçe sayarak faaliyet yürüten müteahhit firmanın ada/parsel bilgileri kayıt altına alınarak yasal işlem başlatıldı ve ağır cezai yaptırım uygulandı.

"İHMALLERE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK!"

Malatya’da son zamanlarda artan inşaat kazaları sonrasında gözlerin çevrildiği Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, olay sonrası sert bir açıklama yaptı.

Vatandaşların can güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmale asla müsamaha gösterilmeyeceğini belirten yetkililer,

"Özellikle çocukların ve yayaların yoğun olduğu bölgelerde faaliyet gösteren inşaat firmaları, iş güvenliği kurallarına eksiksiz uymak zorundadır. İlçe genelindeki tüm şantiye alanlarında denetimlerimiz aralıksız ve çok daha sıkı şekilde devam edecektir"

uyarısında bulundu.