Muhabir: Haber Merkezi
Malatya
Siyaset
Spor
Asayiş
Eğitim
Kültür
Dünya
Ekonomi
Yeşilyurt
Trafikte Yeni Dönem: Elektrikli Skuter ve Bisiklet Kullanırken Bu Kuralı İhlal Eden Yandı!
Türkiye'nin dört bir yanında kullanımı hızla artan elektrikli skuter, bisiklet ve e-bisiklet sürücüleri için trafik kuralları hayati önem taşıyor. Özellikle yaz aylarında sahil kesimlerinde sıkça tercih edilen bu pratik araçları kullanırken alkol sınırını aşanlara dudak uçuklatan cezalar kesiliyor.
Yorumlar
Günün Haberleri
Naci Görür BUSABAH’a konuştu: Malatya’da deprem bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum…
Malatya'daki 5.6'lık sarsıntı yeni bir depremin habercisi mi? Ahmet Ercan net konuştu
18 yaşındaki Beyzanur Narinç hayatına son verdi
5.6'lık sarsıntı altyapıyı vurdu: MASKİ'den Malatyalılara acil çağrı!
Vatandaş "Kaldırılsın" dedi, resmi kurum "Kaldırılırsa felaket olur" dedi! Orduzu’da büyük çelişki
Dijital dünyayı sallayan Malatya ezgisi! Kul Duran’ın ölümsüz eseri milyonlara ulaşıyor
Prof. Dr. Gezer’den Malatya manifestosu: "Kent iradesi yok, çantada keklik görülüyoruz!"
Emre Caner kimdir? Veli Ağbaba’nın akrabası Emre Caner neden gözaltına alındı?
Geçen Yıl Bugün
20 Haziran 2025