Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikâh Salonu, Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonuyla ezber bozan bir buluşmaya sahne oldu. “Hayatımıza Yön Veren Kahramanlarımız: Babalarımız” temasıyla düzenlenen özel gece, mahalle muhtarları ve ailelerini bir araya getirdi. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde yaşanan bir olay, salondaki herkesi hayretler içerisinde bıraktı.

PROTOKOLÜ BIRAKTI, SAHNEYE ÇIKIP GİTARI ELİNE ALDI!

Gecede sahne alan Kayseri Talas Belediyesi personellerinden oluşan “Grup Şantiye” ekibi, seslendirdikleri hareketli ve duygusal şarkılarla muhtarlara muhteşem bir müzik ziyafeti sundu.

Tam bu sırada salondakiler büyük bir sürprizle karşılaştı. Grubun gitaristliğini yapan ve sahne performansıyla parmak ısırtan ismin, aslında Kayseri Talas Belediye Başkan Yardımcısı Erman Ağmaz olduğu ortaya çıktı.

Makam koltuğundan sahne ışıklarına uzanan bu sıra dışı yeteneği gören davetliler gözlerine inanamadı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, bu muazzam jest ve misafirperverlikten ötürü Erman Ağmaz’a teşekkür ederek kendisine Malatya’nın simgesi olan özel bir kayısı paketi takdim etti.

BAŞKAN İLHAN GEÇİT’İ DUYGULANDIRAN GİZEMLİ TABLO

Duygusal anların zirveye çıktığı gecede bir büyük sürpriz de Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’e yapıldı. Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Türkoğlu, Babalar Günü dolayısıyla Başkan Geçit’e gizlice hazırlattığı çok özel bir hediyeyi sundu.

Başkan Geçit’in babasıyla birlikte yer aldığı anların resmedildiği tablo, sahne ortasında kendisine teslim edildi. Bu anlamlı hediye karşısında duygusal anlar yaşayan Başkan Geçit, salondakiler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

"MUHTARLARIMIZ DEVLETLE VATANDAŞ ARASINDAKİ EN GÜÇLÜ KÖPRÜDÜR"

Gecenin açılışında konuşan Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Türkoğlu, muhtarların yerel yönetimlerin en fedakâr paydaşları olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Muhtarlarımız; devletimiz ile vatandaşlarımız arasında kurulan en güçlü köprüdür. Gece gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden mahallelerine hizmet eden muhtarlarımız aslında en büyük fedakârlığın temsilcileridir."

İlçenin en yaşlı muhtarı olan Dilek Mahalle Muhtarı Osman Karaavcı da söz alarak, kendilerini böylesine samimi ve vefalı bir ortamda buluşturan Başkan İlhan Geçit’e tüm muhtarlar adına teşekkürlerini sundu.

"DEPREMİN YARALARINI MUHTARLARIMIZLA BİRLİKTE SARDIK"

Kürsüye çıkan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, asrın felaketinin ardından muhtarların sahada devleştiğine vurgu yaptı. Başkan Geçit, muhtarlarla olan güçlü bağlarını şu maddelerle özetledi:

Büyük Bir Uyum Yakaladık: "Özellikle deprem sonrasında yaraların sarılması, ihtiyaçların belirlenmesi ve hizmetlerin ulaştırılmasında muhtarlarımızla büyük bir uyum içerisinde çalıştık."

"Özellikle deprem sonrasında yaraların sarılması, ihtiyaçların belirlenmesi ve hizmetlerin ulaştırılmasında muhtarlarımızla büyük bir uyum içerisinde çalıştık." Katkıları Çok Değerli: "Mahallelerimizin yeniden ayağa kalkmasında onların emeği ve gayreti takdire şayandır, katkıları çok değerlidir."

"Mahallelerimizin yeniden ayağa kalkmasında onların emeği ve gayreti takdire şayandır, katkıları çok değerlidir." Kapılarımız Sonuna Kadar Açık: "Muhtarlarımıza kapılarımızı her zaman sonuna kadar açtık, taleplerinin yerine getirilmesi noktasında her türlü gayreti gösteriyoruz. Tüm muhtarlarımızın Babalar Günü’nü kutluyorum."

Yoğun bir katılımla, samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen bu özel etkinlik, çekilen anı fotoğrafları ile son buldu.