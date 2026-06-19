Malatya, İstanbul ve Muğla’da şafak vakti gerçekleştirilen dev dolandırıcılık operasyonuyla sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, Malatya’da kamuoyunun yakından tanıdığı bir ismin kardeşi olan Z. K. ve beraberindeki şüphelilerin, "yatırım danışmanlığı" adı altında vatandaşları tuzağa düşürdüğü belirlendi.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Muğla Emniyeti İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı takip sonucu, gayrimenkul vaadiyle 7 ayrı olayda tam 142 milyon liralık haksız kazanç sağlayan şebekeye darbe indirildi. Aralarında Malatya’nın da bulunduğu illerde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

YATIRIM DANIŞMANLIĞI MASKESİYLE 142 MİLYON TL'LİK VURGUN!

Örgütlü bir şekilde hareket eden şebeke üyelerinin, mağdurlardan elde ettikleri haksız kazançları kamufle etmek için akrabalarının üzerine gayrimenkul aldıkları veya kripto para borsalarına aktardıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin gerçekleştirdiği 7 ayrı dolandırıcılık eyleminde vatandaşları yaklaşık 142 milyon Türk Lirası zarara uğrattığı belgelendi.

MALATYA DAHİL 3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN!

Harekete geçen emniyet güçleri, haklarında işlem başlatılan 17 şüpheliye yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Muğla'nın Ortaca ve Köyceğiz ilçeleri ile birlikte Malatya ve İstanbul illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda adeta cephanelik ve servet çıktı:

2 adet ruhsatsız tabanca ve 567 adet fişek,

Toplam değeri 25 milyon TL olan 6 adet çek,

Toplam değeri 1 milyon 60 bin TL olan 6 adet senet,

1 adet tapu ve 13 adet satış sözleşmesi ele geçirildi.

ŞEBEKENİN MİLYARLIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU!

Suçtan elde edilen gelirlerin peşini bırakmayan ekipler, mahkeme kararıyla şebekeye ait devasa bir servete el koydu. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen;

27 lüks araç,

51 gayrimenkul,

Çok sayıda banka hesabı, kiralık kasa, kripto varlıklar ve 4 şirket bloke edilerek el konuldu.

14 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3’ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 14 şüpheli, hakim karşısına çıkarılmak üzere Ortaca Adliyesi’ne sevk edildi