Malatya genelinde vatandaşların huzur içinde başını yastığa koyması ve şehirdeki güven ortamının tavizsiz korunması amacıyla emniyet güçleri son dönemin en büyük ve en organize operasyonlarından birine imza attı. 18 Haziran gecesi saatler 22.00’yi gösterdiğinde, Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gelen talimatla harekete geçti.

"Huzur 44" (2026/5) koduyla gerçekleştirilen dev asayiş hamlesi için Malatya'nın tam 13 ilçesinde aynı anda düğmeye basıldı. Kentin giriş çıkışları, kritik caddeleri ve umuma açık alanlarında adeta tam bir güvenlik kordonu oluşturuldu.

74 EKİP VE 313 PERSONEL İLE TAM KUŞATMA!

Gece yarısı başlatılan ve iki saat boyunca aralıksız süren dev operasyona katılan güçlerin büyüklüğü dikkat çekti. Malatya sokaklarında kuş uçurtmamak üzere tam 74 ekip ve 313 personel aynı anda sahada görev yaptı. Önceden belirlenen 31 stratejik nokta ve umuma açık iş yerleri emniyet çemberine alınarak her adım kontrol edildi.

RAKAMLAR EZBER BOZDU BİNLERCE KİŞİYE GBT SORGUSU

İki saat gibi kısa bir zaman diliminde ulaşılan denetim rakamları, operasyonun ne kadar sıkı tutulduğunu gözler önüne serdi. "Huzur 44" kordonunda adeta iğne deliğinden iplik geçirildi:

2 bin 362 şahıs tek tek durdurularak GBT sorgulamaları ve kimlik kontrolleri yapıldı.

tek tek durdurularak GBT sorgulamaları ve kimlik kontrolleri yapıldı. 715 araç uygulama noktalarında durdurulup trafik ve asayiş yönünden didik didik arandı.

uygulama noktalarında durdurulup trafik ve asayiş yönünden didik didik arandı. Vatandaşların yoğun olarak zaman geçirdiği 49 umuma açık iş yeri ile 6 park ve bahçe anlık baskınlarla kontrol edildi.

KURALLARI ÇİĞNEYEN 12 İŞ YERİ VE 43 ARACA DARBE!

Ekiplerin tavizsiz yürüttüğü bu dev denetimlerde, şehrin huzurunu kaçıran, mevzuata ve kurallara aykırı hareket eden işletmeler ile sürücüler de kaçamadı. Yapılan incelemeler neticesinde ceza bilançosu şöyle şekillendi:

12 iş yerine; kapalı alanda sigara ve nargile içilmesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmaması ile eksik evrak tespitleri nedeniyle resmi tutanak tanzim edildi.

kapalı alanda sigara ve nargile içilmesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmaması ile eksik evrak tespitleri nedeniyle resmi tutanak tanzim edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çeşitli ihlallerde bulunan 43 araca ise trafik yönünden idari para cezası uygulandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü, Malatya halkının var olan o huzurlu ve güvenli yaşam alanını korumak adına bu tarz ani, eş zamanlı ve geniş katılımlı operasyonların hiçbir aksaklık olmadan, kararlılıkla devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyurdu.