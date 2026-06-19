Malatya’da Aylardır Beklenen Kura Çekildi! O Talihliler Kimler Oldu

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da, şehrin ticari kalbini yeniden canlandıracak bir adım daha atıldı. Battalgazi ilçesinin çehresini değiştirecek olan, "Merkez 59 Projesi (Ziraat ve Eski İl Sağlık Alanı)" kapsamında beklenen gün geldi çattı. Şehrin en işlek inşa edilen projede, hak sahiplerinin heyecanlı bekleyişi bugün gerçekleştirilen kura çekimi programıyla son buldu.

13 SEÇKİN TİCARİ ALAN SAHİBİNİ BULDU!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde yürütülen projede, modern mimarisi ve stratejik konumuyla dikkat çeken 13 adet iş yeri ve ofis için kura çekimi yapıldı. 19 Haziran 2026 (Bugün) saat 11:00 itibarıyla başlayan kura çekim programı, şeffaflık ilkesi gereği YouTube üzerinden canlı olarak yayınlandı.

ŞEHRİN YENİ TİCARET MERKEZİ OLACAK

Eski Ziraat Bankası ve Eski İl Sağlık Müdürlüğü binasının bulunduğu, Malatya’nın en işlek lokasyonlarından birinde yükselen Merkez 59 Projesi, sadece deprem konutlarının değil, ticari hayatın da ayağa kalktığının en somut nişanesi oldu. Estetik taş kaplama dış cephesi, geniş dükkan vitrinleri ve modern ofis katlarıyla göz dolduran yapının inşaatında da sona yaklaşıldığı görüldü.

KURA SONUÇLARI VE CANLI YAYIN DETAYLARI

Bakanlığın resmi kanalları üzerinden noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından, Merkez 59 Projesi'ndeki dükkan ve ofislerin yeni sahipleri resmi olarak listelendi. Bölgedeki ticari hareketliliği zirveye taşıması beklenen projenin kura çekim bandına ve isim listelerine Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın resmi internet sayfalarından ulaşılabiliyor.