Kamuda liyakatli, şeffaf ve hızlı bir istihdam modeli sağlamak amacıyla mülakat şartı aranmaksızın başlatılan personel alım sürecinde heyecan tırmanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatını güçlendirmek adına yayımladığı ve Resmi Gazete’de yer alan son dakika düzeltme kararıyla yaş bariyerini tamamen yıkan 502 kişilik kadro hareketi, kentte geniş bir yankı uyandırdı. İlk kılavuzda yer alan "35 yaşını doldurmamış olmak" şartının tamamen çöpe atılması, Malatya’da iş arayan gençlerin yanı sıra orta yaş grubundaki deneyimli adayları da harekete geçirdi.

15 Haziran’da başlayan dijital başvuru sürecinde ilk hafta geride kalırken, 2024 KPSS’den en az 60 taban puanı almış olan adayların 29 Haziran 2026 tarihine kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Malatya genelinde yoğun başvuru alan büro, güvenlik ve temizlik kadrolarına ilişkin süreçteki son durum, aranan kriterler ve yerine getirilmesi gereken adımlar ise şu şekilde şekilleniyor:

MASA BAŞI GÖREV İÇİN 3 BÜRO PERSONELİ

Kentteki idari binalarda görevlendirilecek 3 lisans mezunu büro personeli için süreç işliyor. Bu kadroya başvuracak adayların İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat veya İşletme fakültelerinden mezun olması ve 2024 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olması şart koşuluyor.

SIKI ŞARTLARLA 4 ERKEK GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Bakanlığa bağlı müze, ören yeri ve kütüphane gibi alanların korunması amacıyla 4 erkek koruma ve güvenlik görevlisi alınacak. Adayların Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarından mezun olması, KPSS P93’ten en az 60 alması ve en az 6 ay daha geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olması gerekiyor. Ayrıca 170 cm boy sınırı ve boy-kilo endeksi gibi fiziki kriterler de titizlikle incelenecek.

DENEYİM ŞARTIYLA 4 TEMİZLİK PERSONELİ

Çevre ve bina temizliğinden sorumlu olacak toplam 4 destek personeli kadrosu, 2 erkek ve 2 kadın olarak eşit bölündü. Bu kadroya başvuracak lise mezunlarının KPSS P94 türünden en az 60 puan alması ve son 3 yıl içinde fiilen en az 90 gün temizlik işinde çalıştığını e-Devlet barkodlu SGK dökümüyle belgelemesi zorunlu tutuluyor.

Atama sürecinde torpil veya kayırmanın önüne geçmek adına mülakatı tamamen devre dışı bırakan Bakanlık, başvuruları yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla kabul ediyor. Yetkililer, şahsen veya posta yoluyla gönderilen evrakların kesinlikle işleme alınmayacağını hatırlatırken, adayların en çok dikkat etmesi gereken kuralın "Tek Tercih" zorunluluğu olduğunu vurguluyor. Sistemde sadece tek bir unvan ve tek bir şehir (örneğin sadece Malatya) seçebilecek olan adayların, güvenlik kartı veya SGK dökümü gibi kritik belgelerini sisteme eksik ya da okunaksız yüklemeleri durumunda başvuruları doğrudan iptal edilecek.

SON TARİH 29 HAZİRAN

29 Haziran akşamına kadar devam edecek olan bu süreç, Malatya’da herhangi bir sözlü sınav engeline takılmadan, sadece puan esasına göre devlet kapısında iş sahibi olmak isteyenler için büyük bir geri sayım anlamı taşıyor. Dijital evraklarını hatasız tamamlayan adaylar arasından, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak belirlenecek asil ve yedek listeler, önümüzdeki süreçte bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna ilan edilecek.