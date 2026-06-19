Malatya Büyükşehir Belediyesi, bu hafta sonu yapılacak olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2026-YKS) girecek öğrencilerin, MOTAŞ’a ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı.

20-21 Haziran tarihlerinde YKS’ye girecek adaylar, MOTAŞ’a ait otobüslerden ve trambüslerden sınav giriş belgesini göstererek ücretsiz yararlanabilecekler. Konuyla ilgili yapılan açıklamada 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına girecek olan üniversite adayı öğrencilere ve refakatçi velilere Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak hizmet verileceği bildirildi.