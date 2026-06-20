Kayseri’de düzenlenecek Türkiye Üst Minikler Erkekler ve Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Malatya’yı 12 sporcu ve 3 antrenör temsil edecek.

Türkiye Üst Minikler Erkekler ve Kadınlar Boks Şampiyonası, 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirilecek. Türkiye Boks Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan organizasyonda Malatyalı sporcular da madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonada Malatya kafilesi, 12 sporcu ve 3 antrenörden oluşurken, hazırlıkların yoğun tempoda sürdürüldüğü belirtildi.

Şampiyona öncesi değerlendirmelerde bulunan Malatya Boks İl Temsilcisi Aziz Bayduz, sporcuların uzun süredir bu organizasyona hazırlandığını ifade ederek destek veren kurum ve kişilere teşekkür etti.

Bayduz, “Kayseri’de gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası’nda sporcularımızın emeklerinin karşılığını alacağına inanıyoruz. İlimizi en iyi şekilde temsil ederek önemli dereceler elde etmek istiyoruz.” dedi.

Malatya ekibinin hedefinin başarılı sonuçlarla kente dönmek olduğunu belirten Bayduz, şampiyonaya katılacak tüm sporculara başarılar diledi.