Deprem sonrası yeniden inşa edilen yeni Malatya Çarşısı bünyesinde kurulacak olan "Gastronomi Sokağı", zengin Malatya mutfağını ve yöresel lezzetleri modern bir konseptle bir araya getirerek hem kent sakinlerinin hem de dışarıdan gelen misafirlerin yeni buluşma noktası olacak. Kiraz yaprağı sarması, analı kızlı, içli köfte, sığma köfte vb. gibi eşsiz ev yemeklerinin yanı sıra meşhur kebap ve döner çeşitleri çarşının kalbinde açılacak özel Gastronomi Sokağı'nda tek bir çatı altında bir araya gelecek.

Yeni Malatya Çarşısı’nın ticari ve sosyal yapısını şekillendirmek amacıyla hayata geçirilen modern planlamada, kentin gastronomi kültürüne geniş bir yer ayrıldı. Çarşı merkezinde estetik ve hijyen standartlarını yükseltmeyi hedefleyen projede, Malatya’nın tescilli mutfak mirasını koruyacak ve tanıtacak özel bir alanın kurulması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda tasarlanan Gastronomi Sokağı, alışveriş ve sosyal hayatı bir araya getiren yeni konseptin en canlı halkalarından birini oluştururken, çarşının düzenini korumak adına ticari faaliyetlere yönelik sert kısıtlamalar ve yeni kurallar da devreye alındı.

Proje detaylarına göre Gastronomi Sokağı, kentin geleneksel yeme-içme kültürünü modern bir çatı altında toplayacak. Sokak içerisinde yer alacak üniteler ve hedeflenen işleyiş şu şekilde planlandı:

GELENEKSEL VE YÖRESEL MEKANLAR

Sokakta Malatya’nın tescilli lezzetlerini sunan meşhur restoranlar, fırınlar ve yöresel yeme-içme mekanları yer alacak.

TURİZM VE SOSYAL ODAK NOKTASI

Alan, sadece alışveriş yapılan bir yer olmanın ötesinde, Malatyalıların sosyal buluşma noktası ve kente gelen yerli-yabancı turistlerin Malatya mutfağını doğrudan tanıyabileceği bir vitrin olarak hizmet verecek.

ESTETİK VE HİJYEN STANDARTLARI

Gastronomi Sokağı'ndaki tüm işletmelerin cephe tasarımları, tabelaları ve mimari unsurları Kent Estetik Kurulu’nun belirlediği sıkı kurallara tabi olacak; böylece kirliliğin önüne geçilerek nezih bir ortam sunulacak.

Alışveriş, ticaret ve gastronomiyi harmanlayan bu yeni konsept sayesinde, yeni Malatya Çarşısı’nın esnaf yerleşimleri tamamlandığında şehir merkezinde çekim merkezi haline gelmesi ve yerel ekonomiye güçlü bir dinamizm kazandırması bekleniyor.