Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir evde meydana geldiği iddia edilen tüp patlaması ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemesinde patlama olmadığı, kullanılmayan bir evde çıkan küçük çaplı yangının paniğe neden olduğu belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karınca Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan bir evde tüp patlaması yaşandığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde herhangi bir patlamanın meydana gelmediğini tespit etti. Kimsenin yaşamadığı ve hurdalık olarak kullanılan evde küçük çaplı bir yangın çıktığı, ihbarın da bu nedenle yapıldığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, patlama ihtimalinin ortadan kalkmasıyla mahalle sakinleri derin bir nefes aldı. Olayla ilgili inceleme yapıldı.