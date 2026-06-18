Yaz mevsiminin en uzun aydınlık zamanlarının yaşandığı döneme girilmesiyle beraber, günlük hayatta gün ışığından yararlanma süreleri yeniden ana gündem maddelerinden biri oldu. Kuzey Yarımküre'de yer alan ülkemizde, haziran ayı ile birlikte zirveye ulaşan gündüz süreleri, önümüzdeki günlerde yerini yavaş yavaş daha uzun gecelere bırakacak. Bu büyük doğa değişimi öncesinde milyonlarca kişi "en uzun gün ne zaman" ve "günler ne zaman kısalır" diyerek güncel takvimi öğrenmek istiyor. Merakla beklenen gün dönümü tarihi ve aydınlık sürelerin azalmaya başlayacağı zaman netleşti.

2026 YAZ GÜN DÖNÜMÜ NE ZAMAN, EN UZUN GÜN HANGİ TARİHTE YAŞANACAK?

Her yıl takip edilen yaz gün dönümü bu yıl da 21 Haziran Pazar günü yaşanacak. Bu özel günde Güneş ışınları Kuzey Yarımküre'ye olabilecek en dik açıyla ulaşacak. Böylece 21 Haziran günü yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesi yaşanacak. Bu tarihten itibaren ise Güneş'in gökyüzündeki açısı değişecek.

GÜNLER NE ZAMAN KISALMAYA BAŞLAR, GECELER NE ZAMAN UZAYACAK?

Takvime göre gündüz süreleri gün dönümünün hemen ardından kısalmaya başlayacak. 22 Haziran'dan itibaren günler adım adım azalırken geceler de uzamaya başlayacak. Başlangıçta bu fark hissedilmeyecek ancak temmuz ayının gelmesiyle birlikte akşam saatlerinde havanın daha erken karardığı belirgin bir şekilde göze çarpacak.