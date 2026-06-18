Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı sürdüren TOKİ, kura şartını ortadan kaldıran yeni açık satış kampanyasıyla büyük bir hareketlilik başlattı. Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yürütülen süreçte, konutlar ilk gelen kişiye doğrudan satılıyor. Herhangi bir kura stresi yaşamak istemeyen binlerce kişi, bütçelerine en uygun konutu seçerek şimdiden bankaların yolunu tuttu. Başvuru önceliği kuralı sebebiyle kontenjanların belirlenen resmi tarihten çok daha önce dolması bekleniyor. Bu süreçte konut sahibi olma hayali kuranlar "TOKİ açık satış kampanyası başvuru şartları" ve "TOKİ kurasız konut fiyatları ne kadar" sorgularını sıklaştırdı. Evlerin fiyatlarından ödeme planlarına, son başvuru gününden aranan kriterlere kadar merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.

TOKİ KURASIZ KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK, SON GÜN HANGİ TARİH?

TOKİ'nin 64 şehirde hayata geçirdiği kura şartsız 20 bin konut satışı için başvurular 15 Haziran 2026 tarihinde başladı. Ev sahibi olmak isteyenler, Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerine giderek kendilerine uygun konutları satın alabiliyor. Kampanya için belirlenen resmi son başvuru tarihi 17 Temmuz 2026 olarak açıklandı. Ancak projede kura çekilişi yapılmadığı ve "ilk gelen konutu alır" ilkesi uygulandığı için kontenjanların bu tarihten çok daha önce tükenmesi öngörülüyor. Bütçesine uygun evi bulup şansını kaçırmak istemeyen vatandaşların işlemlerini son güne bırakmadan bir an önce tamamlaması büyük önem taşıyor.

TOKİ AÇIK SATIŞ KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kura şartını kaldıran açık satış kampanyasında, TOKİ'nin geleneksel projelerinden farklı olarak aylık gelir sınırı aranmıyor. Aynı zamanda projenin yapılacağı ilde ikamet etme zorunluluğu da bulunmuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması yeterli oluyor. Bunun yanı sıra başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir evin bulunmaması şartı aranıyor.

Bir hane halkı adına yalnızca tek bir konut satışı gerçekleştiriliyor. Kriterlere uyan vatandaşlar, peşinatlarını ilgili bankaya yatırıp doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabiliyor. İnşası süren projelerde konut teslimleri, sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde yapılıyor.

TOKİ KURASIZ KONUT FİYATLARI VE AYLIK TAKSİTLERİ NE KADAR?

64 ildeki projelerde konut fiyatları, evin büyüklüğüne ve inşa edildiği şehre göre değişiklik gösteriyor. Kampanya kapsamında evlerin fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksit ödemeleri ise 18 bin liradan başlıyor. TOKİ, vatandaşların ödeme kolaylığı yaşaması için banka sürecinde üç farklı alternatif ödeme planı sunuyor:

Birinci Seçenek: Evin bedelini tamamen peşin ödeyen alıcılara yüzde 25 oranında indirim uygulanıyor.

İkinci Seçenek: Konut bedelinin yüzde 50'sini peşin ödeyenler, yüzde 8 indirim hakkıyla birlikte 72 ay vade imkanından yararlanıyor.

Üçüncü Seçenek: Peşinatın yüzde 25'i sözleşme anında peşin, kalan yüzde 25'lik kısım ise bir yıl sonra ödeniyor. Bu planı seçen vatandaşlara 60 aya kadar vade seçeneği sunuluyor.