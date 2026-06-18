AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Çarşı merkeze ilişkin alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı. Babacan, geçen hafta Çarşı merkezde yapılan inceleme ve toplantının ardından Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile son değerlendirmelerin yapıldığını belirtti. Açıklamada, Yeni Malatya Çarşısı’nın deprem öncesine göre daha düzenli, temiz, hijyenik ve modern bir yapıya kavuşturulması amacıyla estetik, ticari yerleşim, sektörel kümelenme ve faaliyet düzenlemelerine ilişkin kararların alındığı kaydedildi.

CEPHE, TABELA VE REKLAM DÜZENİ KENT ESTETİK KURULUNA BAĞLI OLACAK

Babacan’ın açıklamasına göre, Yeni Malatya Çarşısı’nda yer alacak işyerlerinin cephe düzenlemeleri, tabela ve reklam elemanları ile kent estetiğini etkileyen mimari unsurlar Kent Estetik Kurulu tarafından belirlenecek.

Kurulun, gerekli gördüğü hallerde bu unsurların değiştirilmesine ilişkin karar da alabileceği belirtildi. AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, çarşıda belirlenen mimari ve estetik standartlara tüm esnafın uyması gerektiğini ifade etti.

Babacan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yeni Malatya Çarşısı'nda yer alacak işyerlerinin cephe düzenlemeleri, tabela ve reklam elemanları ile kent estetiğini etkileyen her türlü mimari unsurun belirlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde değiştirilmesine ilişkin kararlar Kent Estetik Kurulu tarafından alınacak ve bu esasa göre uygulanacak.”

Açıklamada, görüntü kirliliğine ve çevre ile yaya alanlarına taşacak mimari kirliliğe izin verilmeyeceği de vurgulandı.

SEKTÖREL YERLEŞİM VE KÜMELENME PLANI ONAYLANDI

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, salı günü Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla Yeni Malatya Çarşısı’nın ticari yapısını şekillendirecek “Sektörel Yerleşim ve Kümelenme Planı”nın onaylandığını açıkladı. Plan kapsamında aynı sektörde faaliyet gösteren işyerlerinin belirli bölgelerde kümeleneceği bildirildi. Bu düzenleme ile vatandaşların aradıkları ürüne daha kolay ulaşması, esnafın ise oluşacak ticari hareketlilikten daha fazla yararlanması hedefleniyor.

Milletvekili Babacan, planlamanın çarşı içinde yön bulmayı kolaylaştıracağını, müşteri sirkülasyonunu artıracağını ve şehir merkezinin daha işlevsel bir yapıya kavuşmasına katkı sunacağını belirtti.

BAZI FAALİYETLER ÇARŞI İÇİNDE YER ALAMAYACAK

Yeni düzenleme kapsamında sağlık, hijyen, güvenlik ve çevresel etkiler açısından uygun görülmeyen bazı faaliyetlerin çarşı içerisinde yer alamayacağı açıklandı.

Buna göre Yeni Malatya Çarşısı’nda şu faaliyetlere izin verilmeyecek: Canlı hayvan alım ve satımı, pet-shop ve akvaryumcular hariç, demircilik ve ağır metal işleme faaliyetleri, hayvan derisi toplama ve deri işleme atölyeleri, tekstil atölyeleri, Sakatat üretimi ve işlenmesi, yoğun koku, gürültü, duman veya çevresel olumsuzluk oluşturan faaliyetler, yangın, patlama veya benzeri riskler nedeniyle özel üretim veya sanayi alanlarında yürütülmesi gereken iş ve işlemler.

GASTRONOMİ SOKAĞI YENİ ÇARŞININ PARÇALARINDAN BİRİ OLACAK

Babacan, Yeni Malatya Çarşısı planlamasında Gastronomi Sokağı’nın da yer alacağını bildirdi. Malatya mutfağının zenginliğini yansıtması planlanan Gastronomi Sokağı’nda fırınlar, meşhur ve yöresel lezzetler ile yeme-içme mekanları bulunacak. Açıklamada, Gastronomi Sokağı’nın hem Malatyalıların buluşma noktası hem de kente gelen misafirlerin Malatya’yı tanıyacağı bir alan olarak tasarlandığı ifade edildi.

Babacan, bu düzenlemeye ilişkin şunları kaydetti: “Bu yeni Çarşı planlamasının en önemli başlıklarından biri ise Gastronomi Sokağı olacak. Malatya mutfağının zenginliğini yansıtacak Gastronomi Sokağı; fırınları, meşhur ve yöresel lezzetleri ve yeme-içme mekanlarıyla yeni çarşının en canlı noktalarından biri haline gelecek.”

“YENİ BİR KONSEPT OLUŞMASI ANLAMINA GELİYOR”

Babacan, Yeni Malatya Çarşısı’nın alışveriş, ticaret, sosyal hayat ve gastronomiyi bir araya getiren modern bir şehir merkezi olarak planlandığını belirtti. Açıklamasında, “Bu, esasında, Malatya için yeni bir konsept oluşması anlamına geliyor.” ifadesini kullanan Babacan, tüm esnafın yerleşmesiyle çarşının şehir merkezinde dikkat çeken bir alan haline geleceğini kaydetti.

Babacan açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Depremin yaralarını sararken Malatya’mızı sadece yeniden inşa etmiyor; daha planlı, daha güçlü ve geleceğe daha hazır bir şehir olarak tasarlıyoruz. Yeni Malatya Çarşısı’nın bu planlamalarının şehrimize, esnafımıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum...”