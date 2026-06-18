İşçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklar çalışma yaşamının en büyük sorunları arasında yer alıyor. Vergi yükünden kaçınmak veya tazminat ödememek amacıyla çeşitli yollara başvuran işverenlerin haksız uygulamaları ise mahkemelerden birer birer dönüyor. Uzmanlar, iş sözleşmelerinin feshinde ya da çalışma sürecinde uygulanan baskı ve hilelere karşı yargının işçiden yana kesin bir duruş sergilediğini belirtiyor.

MAAŞ VE PRİM OYUNLARI YARGIYA TAKILIYOR

Bursa Barosuna kayıtlı avukatlardan Enes Şenay, maliyetleri düşürmek adına yapılan usulsüzlüklerin iş mahkemelerinde ağır yaptırımlarla sonuçlandığını ifade etti. Şenay, bordroda asgari ücret gösterilip maaşın kalan kısmının elden verilmesi, tam zamanlı çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna eksik günle bildirilmesi gibi durumların en sık karşılaşılan ihlaller olduğunu aktardı. Fazla mesai ve resmi tatil çalışmalarının temel ücretin içindeymiş gibi gösterilerek ödenmemesinin de yasalara aykırı olduğuna işaret etti.

BOŞ KAĞIT VE KOD TUZAĞINA DİKKAT

İşe giriş aşamasında çalışanlara tarihsiz istifa dilekçesi veya ibraname imzalatılmasının hukuken büyük bir ihlal oluşturduğu belirtiliyor. İşten çıkarma sürecinde bu belgelerin çalışanın kendi isteğiyle ayrılmış gibi işleme konulması mahkemeler tarafından iptal ediliyor. Hukukçular, tazminat ödememek için işçinin hırsızlık veya disiplinsizlik gibi asılsız suçlamalarla işten çıkarılmasının da yargıdan döndüğünü vurguluyor. Kurum kayıtlarında sürekli girdi-çıktı yapılarak kıdem süresinin sıfırlanması ve nedensiz görev yeri değişiklikleri de işveren aleyhine sonuçlanan davalar arasında yer alıyor.

"ELDEN ÖDENEN PARALAR İSPATLANDIĞINDA AĞIR BEDELLER ÖDENİYOR"

İşverenlerin küçük hesaplarla başvurduğu bu yöntemlerin mahkemelerde kolaylıkla tespit edilebildiğini söyleyen avukat Enes Şenay, yurttaşların yasal hakları konusunda endişe etmemesi gerektiğini kaydetti. Haksız tutanaklar ve kıdem oyunlarına karşı çalışanların haklılığını savunan Şenay, yargı sürecini şu sözlerle özetledi:

"İşveren tarafından tutulan tek taraflı tutanakların hukuki geçerliliği yoktur. Görev yeri değişikliği yapılan işçiye haklı fesih hakkı tanınıyor. Kıdem düşürmek için yapılan giriş çıkışlar geçersizdir. Elden ödenen paralar ispatlandığı taktirde işverenler ağır bedeller ödüyor."