Son günlerde çeşitli dijital platformlarda, “Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığının kararıyla AVM’lere girişlerin ücretli olacağı” yönünde paylaşımlar yapılması üzerine resmi makamlar harekete geçti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, iddiaların hiçbir hukuki ve resmi dayanağı olmadığı vurgulandı. Yapılan incelemelerde, iddialara kaynak gösterilen "Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı" adında resmi bir kurumun dahi bulunmadığı ortaya çıktı. Açıklama şöyle:

“Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı’nın kararıyla AVM’lere girişlerin ücretli olacağı” yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. İddialara kaynak gösterilen Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı adında resmi bir kurum veya üst kurul bulunmamaktadır. Ticaret Bakanlığı kayıtlarında, AVM girişlerinin ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma, bildirim veya düzenleme mevcut değildir. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından yapılan açıklamada da sektör paydaşlarının böyle bir kararı olmadığı ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu belirtilmiştir. Vatandaşlarımızın, kamuoyunda infial yaratma amacı güden bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur.”