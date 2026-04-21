Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kritik Kabine toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçen Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet sisteminde mağduriyetleri giderecek tarihi bir kararı kamuoyuyla paylaştı. Bakan Gürlek, yıllardır Malatya adliye arşivlerinde tozlanmış olan faili meçhul olaylar ve çeşitli sebeplerle takipsizlik kararı verilerek kapatılan tüm adli süreçlerin tek tek raftan indirileceğini duyurdu. Devletin yargı alanındaki bu büyük hamlesi, sevdiklerinin hakkını aramak için yıllarca mahkeme kapılarında bekleyen Malatyalı aileler için adil bir sonun başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Gülistan Doku Örneği Işığında Özel Uzman Birimi Kuruldu

Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden Gülistan Doku olayının yeniden incelemeye alınması, Adalet Bakanlığı'nın genel bir eylem planı hazırlamasına zemin hazırladı. Bakan Akın Gürlek, bu tür karmaşık ve karanlıkta kalmış dosyaların profesyonel bir ekiple çözülmesi amacıyla Adalet Bakanlığı teşkilatı bünyesinde "özel bir inceleme birimi" kurulduğunu müjdeledi. Malatya'daki faili meçhul vakaların da derinlemesine inceleneceği bu yeni birim, tamamen sonuç odaklı bir sistemle çalışacak. Sistemin detaylarına değinen Bakan, takipsizlik yemiş veya faali bulunamamış dosyaların, yıllarını bu işe vermiş tecrübeli uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından satır satır yeniden değerlendirileceğini söyledi. Amacın, geçmiş soruşturmalarda yapılan olası hukuki aksaklıkları, eksik bırakılan delilleri ve usul hatalarını gün yüzüne çıkarmak olduğu ifade edildi.

Hukukun Kılıcı Kınından Çıktı: "Ucu Nereye Varırsa Varsın"

Adalet Bakanı Gürlek, bu devasa çalışma sürecinde hangi dosyaların öncelikli olacağına dair de çok net kriterler ortaya koydu.

• Malatya’daki önemli vakalar, yerel süreçlerden bağımsız olarak merkezi bir incelemeye tabi tutulacak.

• Soruşturmalarda hiçbir dış müdahaleye izin verilmeyecek.

• Devlet, bu konudaki kararlılığını vurguluyor.

• İnsan vicdanında kalıcı izler bırakan bu davalar, hiçbir şüphe veya iddia göz ardı edilmeden incelenecek.

• Gerçeğin ortaya çıkması için büyük bir kararlılıkla mücadele sürdürülecek.

• Malatya’da adaletin mutlaka sağlanacağı garanti altına alınıyor.