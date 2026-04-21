Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yürütülen dev siber suç operasyonunda, Türkiye genelinde 18 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aralarında Malatya’nın da bulunduğu geniş kapsamlı çalışmada, milyarlık vurgun yapan şebeke çökertildi. İşte operasyonun detayları ve el konulan dev servet...

18 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN 127 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından düğmeye basıldı. Şanlıurfa’dan İstanbul’a, Malatya’dan Antalya’ya kadar uzanan 18 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 127 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 56’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 59 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

1,2 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonun en dikkat çeken detayı ise ele geçirilen mal varlığı oldu. Suçtan elde edildiği tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 220 milyon lira olan;

66 taşınmaz (konut/arsa),

5 araç,

25 farklı banka hesabına mahkeme kararıyla el koyma tedbiri uygulandı.

VATANDAŞLARI SOSYAL MEDYADAN TUZAKLARINA DÜŞÜRDÜLER

Zanlıların yöntemleri de deşifre edildi. Şüphelilerin özellikle sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve suç gelirlerinin transferine aracılık ettikleri belirlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal ve suç dokümanı da incelemeye alındı.

Operasyonun Yapıldığı Diğer İller: Şanlıurfa, Yalova, Diyarbakır, Antalya, Denizli, İstanbul, Ankara, Batman, Van, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Kırklareli, Malatya, Düzce, Muğla, Hatay ve Mersin.