Okullarda güvenliğin artırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanan yeni istihdam programında illere ayrılacak kontenjanlar belli oldu. Türkiye genelinde 30 bin okul bahçe görevlisinin görevlendirilmesi planlanırken, Malatya için 419 kişilik kontenjan öngörüldü.

Malatya’ya 419 Kişilik Kontenjan

Planlanan 30 bin kişilik istihdam kapsamında Malatya’ya ayrılan 419 kişilik kontenjan, kentteki okullarda güvenlik çalışmalarına destek sağlayacak.

Görevlilerin özellikle öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde okul çevresinde bulunması, olası riskleri erkenden fark etmesi ve şüpheli durumları ilgili güvenlik birimlerine bildirmesi planlanıyor.

Türkiye genelinde en yüksek kontenjan ise İstanbul’a ayrıldı. İstanbul için 3 bin 13, Ankara için bin 628, İzmir için bin 242, Konya için 937, Van için 812 ve Şanlıurfa için 805 kişilik kontenjan öngörüldü.

Okullarda Görevleri Ne Olacak?

Okul bahçe görevlilerinin temel görevinin güvenliği doğrudan sağlamak değil, güvenlik birimlerine destek olmak ve riskleri erken tespit etmek olması planlanıyor.

Bu kapsamda görevlilerin;

Okul giriş ve çıkışlarını takip etmesi,

Okul çevresinde gözetim yapması,

Şüpheli durumları tespit ederek ilgili birimlere bildirmesi,

Gerektiğinde kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmesi,

bekleniyor.

Dedektör ve X-Ray Kullanabilecekler

Görevlilerin okul güvenliğinde kullanılan dedektör ve X-ray cihazlarını kullanabilmesine yönelik düzenleme de planlamada yer alıyor.

Riskli bir durum tespit edilmesi halinde ise görevlilerin bağlı bulundukları ilçe emniyet birimleriyle irtibata geçmesi öngörülüyor.

Başvurular İŞKUR Üzerinden Yapılacak

Planlanan alımların İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Adayların ikamet ettikleri mahallede bulunan okullar için başvuru yapabilmesine yönelik bir sistem üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

Başvurularda 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olma şartının yanı sıra, İŞKUR tarafından yayımlanacak resmi ilanda yer alacak diğer kriterlerin de aranması bekleniyor. Adaylar için güvenlik soruşturması yapılması da planlamalar arasında bulunuyor.

Başvuru Tarihleri Henüz Açıklanmadı

Henüz kesin başvuru takvimi açıklanmazken, ilanların yayımlanmasının ardından adayların İŞKUR e-Şube üzerinden “Toplum Yararına Programlar” ve “TYP Arama” bölümlerinden duyuruları takip edebilmesi bekleniyor.

Başvuruların e-Devlet ve ALO 170 üzerinden de alınabilmesi planlanıyor.

Yaklaşık 9 Ay Görev Yapacaklar

Okul bahçe görevlilerinin eğitim-öğretim dönemi boyunca yaklaşık 9 ay çalışması planlanıyor.

Malatya’daki 419 kişilik kontenjan için kesin başvuru tarihi, çalışma koşulları, ücret, başvuru şartları ve diğer detaylar ise İŞKUR tarafından yayımlanacak resmi ilanla netleşecek.

Malatya’da binlerce öğrencinin bulunduğu okullarda güvenliğin desteklenmesi amacıyla planlanan 419 kişilik istihdam için gözler şimdi İŞKUR’un açıklayacağı başvuru takvimine çevrildi.