Köklü geçmişi, güçlü akademik kadrosu ve uluslararası ölçekteki başarılarıyla dikkat çeken Malatya İnönü Üniversitesi, 2026 YKS sonuçlarıyla eğitimdeki gücünü bir kez daha kanıtladı. Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat yönetiminde 32 bin 515 öğrenciye ev sahipliği yapan üniversitede kontenjanların neredeyse tamamının dolması, hem kentte hem de akademi dünyasında memnuniyet yarattı.

32 Bin Aşkın Öğrenciye Güçlü Akademik Kadro

1975 yılında kurulan İnönü Üniversitesi, 7 milyon metrekarelik devasa Merkez Kampüsünün yanı sıra Malatya Meslek Yüksekokulu ve Malatya OSB Meslek Yüksekokulu yerleşkelerinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Bünyesinde 14 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 6 enstitü ve 30 araştırma merkezi bulunduran kurum, 2 bin 119 kişilik güçlü akademik kadrosuyla geleceğin temellerini atıyor.

121 lisans, 35 ön lisans, 159 yüksek lisans ve 98 doktora programında eğitim sunan üniversite, bugüne kadar 165 bini aşkın mezun verdi. Kurumsal Tam Akreditasyon Sertifikasına sahip olan İnönü Üniversitesi, küresel ölçekte ise 22 ülkeden 96 üniversiteyle Erasmus+ kapsamındaki iş birlikleriyle dikkat çekiyor.

Tıp ve Sağlıkta Dünya Sıralamasında

Ayrıca üniversitenin uluslararası alandaki başarısı akademik dereceleme kuruluşlarının raporlarına da yansıyor. Times Higher Education (THE) 2026 Dünya Üniversite Sıralamalarında büyük bir başarıya imza atan İnönü Üniversitesi; Yaşam Bilimleri alanında Türkiye’de 2. sırada (dünyada 601-800 bandında), Eğitim Araştırmaları alanında Türkiye’de 4. sırada (dünyada 401-500 bandında), Tıp ve Sağlık alanında ise Türkiye’de 8. sırada (dünyada 801-1000 bandında) yer alarak akademik gücünü küresel ölçekte kanıtladı.

Sağlık alanındaki amiral gemisi Turgut Özal Tıp Merkezi ise 1.612 yatak ve 39 ameliyathanesiyle bölgeye hizmet sunmaya devam ediyor. Bugüne kadar 4 bin 400’ün üzerinde karaciğer naklinin gerçekleştirildiği merkez, küresel ölçekteki uzmanlığıyla Malatya'nın gururu olmaya devam ediyor.

Sanayi ve Teknolojinin Merkez Üssü

Malatya Teknokent çatısı altındaki 88 firma ve 470 Ar-Ge personeliyle kentin sanayi ile teknoloji üretimine katkı sağlayan üniversite, Patent Effect 2025 Raporu’na göre "Batarya Teknolojileri" kategorisinde tescillenen 13 patentiyle Türkiye 3'üncüsü konumunda yer alıyor.

Öğrenci Dostu Kampüs Yaşamı

Sosyal ve sportif olanaklarıyla öne çıkan İnönü Kampüsü; 5 kütüphanesi, 140’ı aşkın öğrenci topluluğu, stadyumu, yüzme havuzları, spor salonları, 11,4 kilometrelik yürüyüş ve 4 kilometrelik bisiklet parkuruyla öğrencilerine zengin bir yaşam alanı sunuyor. Her yıl 1.000 öğrenciye yemek bursu ve 500 öğrenciye Vakıf bursu sağlayan üniversite, "Benim Üniversitem, Benim Geleceğim" vizyonuyla yeni akademik yılda yeni öğrencilerini ağırlamaya hazırlanıyor.