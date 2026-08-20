Yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği gram, çeyrek ve işlenmiş altın türlerinde güncel alış ve satış rakamları netleşti.

Piyasadan alınan son verilere göre altın türlerinin alış ve satış fiyatları şu şekilde sıralandı:

24 Ayar Altın: Alış 6.800 TL / Satış 7.030 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 6.230 TL / Satış 6.670 TL

14 Ayar Altın: Alış 3.830 TL

Çeyrek Altın: Alış 10.930 TL / Satış 11.550 TL

Yarım Altın: Alış 21.860 TL / Satış 23.100 TL

Liralık Altın (Tam): Alış 43.720 TL / Satış 46.200 TL

Ata Lira: Alış 44.970 TL / Satış 47.520 TL

Cumhuriyet (2.5): Alış 109.300 TL / Satış 115.500 TL

Uzmanlar, küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki seyre bağlı olarak altın fiyatlarındaki anlık değişimlerin takip edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.