Türkiye genelinde konut ve iş yeri satışı ile kiralamalarında yaşanan sahtecilik, kayıt dışılık ve tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla uygulamaya alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamındaki denetimler artırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ülke çapında yürütülen yeni çalışmanın detaylarını duyurarak Malatya’daki ev sahipleri ve emlakçıları da kapsayan sosyal medya düzenlemesinde yeni bir dönemin başladığını bildirdi.

Sosyal Medya Paylaşımlarına Doğrulama Şartı Geliyor

Tüm Türkiye'de emlak işletmelerinden gelen görüş ve önerileri değerlendiren bakanlık, sosyal medya platformlarında gayrimenkul görsellerinin kullanılmasına yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Yeni değerlendirmeye göre; EİDS üzerinden doğrulanmış ilan linkinin paylaşılması ve ilana ait bilgilerin eksiksiz sunulması halinde sosyal medyada ilan görsellerinin kullanılmasına izin verilecek. Paylaşımda yer alan fotoğraf ve videoların da EİDS üzerinden doğrulanmış ilana ait olması şartı aranacak.

Yetkisiz İlan Girişine Geçit Yok

Sistem kapsamında taşınmaz ilanları yalnızca mülk sahibi, mülk sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları, eşi veya yetki belgesi bulunan emlak işletmeleri tarafından verilebiliyor. Yetki belgesi bulunmayan işletmeler sisteme ilan girişi yapamıyor.

İhbarlar İncelendi 72,5 Milyon Lira Ceza Kesildi

Vatandaşların yetkisiz taşınmaz ticareti faaliyetlerini bildirebilmesi amacıyla kurulan Yetkisiz İşletme İhbar Modülü üzerinden gelen şikayetler, Ticaret İl Müdürlükleri tarafından incelemeye alınıyor. Yapılan denetimler sonucunda bugüne kadar kurallara uymayan 1.288 işletmeye toplam 72,5 milyon lira idari para cezası uygulandı. Sistemle birlikte sahte ilanların önlenmesi, ilan kirliliğinin bitirilmesi ve kayıt dışı emlakçılığın engellenmesi hedefleniyor.