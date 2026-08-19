İbrahim Tatlıses Aydemir Akbaş paylaşımında ne dedi, usta sanatçı 45 yıllık dostuna nasıl veda etti ve Aydemir Akbaş için hangi türküyü çaldı diye arama motorlarında sorgu yapan hayranları için tüm gelişmeleri derledik. İşte yürek yakan o paylaşıma dair tüm merak edilenler...

Sanat dünyasının en köklü ve sarsılmaz dostluklarından birine sahip olan İbrahim Tatlıses ve Aydemir Akbaş ikilisi, araya ölüm girse de unutulmuyor. Türk sinemasının efsane isimlerinden Aydemir Akbaş'ın 2024 yılındaki vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğarken, en büyük acıyı şüphesiz yakın dostu İbrahim Tatlıses yaşadı. Acısı ilk günkü gibi taze olan usta türkücü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımla takipçilerini adeta gözyaşlarına boğdu. İbrahim Tatlıses Aydemir Akbaş nostaljik fotoğrafları, İmparator'un vefa mesajı ve arka planda çalan duygu yüklü türkü, günün en çok konuşulan magazin olaylarından biri haline geldi. Peki usta sanatçı o karelerin altına hangi sözleri not düştü?

İBRAHİM TATLISES AYDEMİR AKBAŞ'I NASIL ANDI, PAYLAŞIMDA NE DEDİ?

Yarım asra yaklaşan bir yoldaşlık hikayesi... İbrahim Tatlıses, her fırsatta "kardeşim" dediği ve 45 yıl boyunca tek bir kırgınlık bile yaşamadığı dostu Aydemir Akbaş'ı unutmadı. Usta sanatçı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden gençlik yıllarında birlikte çektirdikleri eski ve nostaljik fotoğrafları peş peşe yayınladı. Bu duygu yüklü karelere ise arka planda çalan "Sizi Nasıl Özledim" türküsü eşlik etti. Tatlıses, paylaştığı fotoğrafların altına yazdığı sözlerle dostuna olan derin özlemini, sevgisini ve dinmeyen acısını gözler önüne serdi. Takipçileri, usta ismin bu vefalı duruşunu binlerce beğeni ve yorumla destekledi. Tatlıses mesajında, 45 yıl boyunca omuz omuza verdikleri zorlu mücadeleleri ve aralarındaki sarsılmaz bağı hatırlatarak can dostuna Allah'tan rahmet diledi.

TATLISES VE AKBAŞ DOSTLUĞU NEDEN UNUTULMUYOR?

Magazin dünyasında eşine az rastlanır türden bir sadakat örneği sergileyen bu iki büyük çınar, hem iyi günde hem de en zor zamanlarda hep birbirlerinin yanındaydı. Tatlıses'in uğradığı silahlı saldırıdan tutun da, Aydemir Akbaş'ın uzun süren zorlu hastalık süreçlerine kadar bu ikili hiçbir zaman birbirlerinin elini bırakmadı. Durum böyle olunca, İbrahim Tatlıses'in can dostunun vefatı sonrası yaptığı her paylaşım milyonlarca hayranının yüreğine dokunuyor. Vefatının üzerinden zaman geçmesine rağmen acısını derinden hisseden Tatlıses'in "Sizi nasıl özledim" notuyla yaptığı bu son paylaşım, gerçek ve çıkarsız dostluğun ne anlama geldiğini yeni nesillere de bir kez daha kanıtladı. Sosyal medya kullanıcıları ve sanat camiası, usta ismin bu anlamlı gönderisini paylaşarak Aydemir Akbaş'ı bir kez daha saygı ve rahmetle andı.