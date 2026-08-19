Çevre, Şehirilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sosyal medya hesabından, “Devletimizin ne kadar büyük olduğunu gördük. Anahtarlarını teslim ettiğimiz her yuvada mutluluk ve devletimize olan güven var…” ifadeleriyle paylaştığı video, İkizce TOKİ'de yeni hayatlarına başlayan Başar ailesinin yaşadığı dönüşümü gözler önüne serdi.

"Yapılmaz dediler, 2 yıla kalmadan evlerimize yerleştik"

2023 yılının Şubat ayında yaşanan yıkıcı depremin ardından kurada isimlerinin çıktığını ve kısa sürede inşaat çalışmalarının başladığını belirten Enes Başar, süreç ilk başladığında çevreden gelen olumsuz yorumlara rağmen çalışmaların kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

Deprem konutları ile sosyal konutların eş zamanlı yükseldiğine dikkat çeken Enes Başar, o dönemi ve yaşadıkları sevinci şu sözlerle aktardı:

"Çok uzun sürer dediler, yapılmaz dediler. Depremden sonra hem sosyal konut hem deprem konutu aynı anda yükselmeye başladı. Devletimiz bir tarafta hafriyatı kaldırıyor, bir tarafta yıkım yapıyor, bir tarafta konutları yükseltiyordu. Tabii 'Öncelik mağdur olanların, biz bekleriz' dedik ama 2 yıla kalmadan yapıldı, teslim edilmeye başladı. 2024 Kasım ayında ben anahtar teslimimi aldım."

"Kiracılık bitti, kendi yuvamızın sahibi olduk"

Yıllarca süren kiracılık döneminin ardından başlarını sokacak güvenli bir yuvaya kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını ifade eden Meryem Başar ise İkizce TOKİ’deki sosyal imkanların ve altyapının kısa sürede tamamlandığına dikkat çekti.

Meryem Başar, yeni evlerindeki yaşam standartlarını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Artık kendi evin yani. Biliyorsun kiracı da değilsin, ev sahibisin. Artık sana ait. İhtiyacımız olan her şey var; fırınımız yapıldı, kasabımız var, otobüs geçiyor tabii buralardan. Her şey düşünüldü."

Sadece bir bina değil, yeni bir yaşam merkezi

Malatya'da depremin yaralarını sarmak adıyla atılan her adım, sahada sadece beton yapılardan ibaret kalmıyor. İkizce TOKİ örneğinde görüldüğü üzere; fırınından kasabına, toplu taşıma hatlarından çocuk oyun parklarına kadar entegre bir şehir dokusu inşa ediliyor. "Çok uzun sürer" algısının kırıldığı ve 2024 Kasım itibarıyla anahtar teslimlerinin hız kazandığı bu süreç, kiracılıktan kendi evine geçen yüzlerce Malatyalı aile için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Yürütülen 500 bin konutluk dev hamle tamamlandıkça, Malatya'nın sokakları ve mahalle kültürü İkizce gibi yeni yaşam alanlarında yeniden canlanıyor