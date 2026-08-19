Bebek'te görüntülenen ünlü oyuncunun gazetecilerin evlilik sorularına verdiği sürpriz tepki ise sosyal medyada ve arama motorlarında günün en çok araştırılan konuları arasına girdi. Serenay Sarıkaya evleniyor mu, Mert Demir ile ufukta evlilik mi var, ünlü oyuncu nikah iddialarına ne cevap verdi diye arama motorlarında sorgu yapan hayranları için tüm gelişmeleri derledik. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Ekranların sevilen yüzü Serenay Sarıkaya, hem iş hem de aşk hayatındaki gelişmelerle medyanın yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü müzisyen sevgilisi Mert Demir ile Tayland'da baş başa romantik bir tatil yapan güzel oyuncu, Türkiye'ye döner dönmez soluğu İstanbul Bebek'te aldı. Kameralara oldukça neşeli pozlar veren ve hayatının en mutlu dönemlerinden birini yaşadığını açıkça dile getiren Sarıkaya'nın bu enerjik halleri dikkatlerden kaçmadı. Ancak asıl magazin bombası, gazetecilerin yönelttiği o kritik evlilik sorusuyla patladı. Hayranlarının internet üzerinde sürekli "Serenay Sarıkaya Mert Demir evlilik tarihi" ve "Serenay Sarıkaya ne zaman evlenecek" şeklinde yaptığı sorgular, sahada muhabirler tarafından ünlü yıldıza doğrudan iletildi. Bakalım son dönemin en gözde ismi, bu sorular karşısında nasıl bir tavır sergiledi.

SERENAY SARIKAYA EVLENİYOR MU?

Bebek sahilinde magazin muhabirleriyle ayaküstü keyifli bir sohbet gerçekleştiren Serenay Sarıkaya, gazetecilerin sorularını büyük bir içtenlikle yanıtladı. Hayatındaki bu yeni dönemden büyük bir mutluluk duyduğunu belirten başarılı oyuncu, "Her şey çok güzel, çok teşekkür ederim" diyerek sevincini kamuoyuyla paylaştı. Fakat konu aşka ve ilişkinin geleceğine gelince işin rengi aniden değişti. Tayland tatili dönüşünde ilişkilerinin resmi bir boyuta taşınıp taşınmayacağı merak konusu olan çiftten Serenay Sarıkaya'ya, muhabirler tarafından açıkça "Ufukta evlilik var mı?" sorusu soruldu. Bu soru karşısında bir anda sessizleşen ünlü oyuncu, herhangi bir kelime kullanmak ya da net bir açıklama yapmak yerine sadece yüzünde manidar bir tebessüm oluşturdu. Sarıkaya'nın evlilik sorusunu yalanlamayıp sadece gülümsemesi, magazin kulislerinde "evlilik hazırlığı mı yapılıyor" söylentilerini iyice alevlendirdi.

MERT DEMİR İLE SERENAY SARIKAYA AŞKINDA SON DURUM NE?

Uzun bir süre haklarında çıkan aşk dedikodularını yanıtsız bırakan, ardından ilişkilerini el ele göz önünde yaşamaya başlayan ikili, uzak doğu tatiliyle aşklarını bambaşka bir boyuta taşıdı. Magazin dünyasının şu sıralar en çok konuştuğu ve birbirine en çok yakıştırdığı çiftlerden olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in bu mutlu beraberliği, hayranları tarafından adım adım izleniyor. Bebek'teki karşılaşmada evlilik sorusuna net bir "hayır" demeyen ve sadece gülümseyerek kaçamak bir tavır sergileyen Sarıkaya, muhabirlerin ısrarlı sorularını daha fazla yanıtlamak istemedi. Soru işaretleri bırakan o tebessümün ardından hızlı adımlarla kendisini bekleyen lüks aracına binen ünlü yıldız, hızla alandan uzaklaştı. Şimdi tüm magazin dünyası ve hayranları, ikilinin önümüzdeki günlerde bu iddialara vereceği net cevaba odaklandı. Sarıkaya'nın bu sessizliği şimdiden haftanın en çok konuşulan olayı oldu.