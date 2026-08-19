Malatya Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasını günlük yaşamın merkezine taşıyacak adımları sürdürüyor. Kent genelinde yürütülen sosyal ve kültürel projeler kapsamında, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Malatya Kent Müzesi’nin daha işlevsel hale getirilmesi amacıyla hazırlanan yenileme çalışmalarında son aşamaya gelindi. Yerinde incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yapının giriş katının kitap kafe ve gençlik mekanı olarak düzenlendiğini, müze fonksiyonunun ise üst katta aynen korunarak geliştirileceğini bildirdi.

Kültür ve Sanat Etkinliklerinin Yeni Adresi

Proje kapsamında tescilli taş yapının mimari dokusuna dokunulmadan yürütülen çalışmalarda, giriş kat vatandaşların ve gençlerin kitap okuyup vakit geçirebileceği bir sosyal alana dönüştürüldü. Yenilenen mekanda sanat ve kültür sergileri, müzik dinletileri ile çeşitli kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi planlanıyor.

Müzenin uzun süredir yeterli ziyaretçi ilgisi görmediğine dikkat çeken Başkan Er, tarihi yapıyı korurken günlük yaşamın içerisine aktif olarak dahil etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

"Müzenin Tarihi Dokusuna Müdahale Edilmedi"

Saha incelemesi sırasında binanın tarihi ve fiziki yapısının tamamen muhafaza edildiğini vurgulayan Başkan Sami Er, içerideki materyallerin yerlerinin yeniden düzenlendiğini ve hiçbir eserin zarar görmediğini belirtti.

Başkan Er,

"Kent kimliğini ve Malatya'nın geçmişini yansıtan bu değerli eseri yeni yüzüyle şehre kazandırıyoruz. Amacımız tarihi materyalleri koruyarak burayı daha işlevsel hale getirmek ve gençlerimizi bu çatı altında buluşturmak"

ifadelerini kullanarak Müze Kafe'nin çok kısa süre içerisinde hizmete açılacağını söyledi.