İnternette "SGK borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, SGK tecil süresi uzatıldı mı, kimler SGK borç affından yararlanabilir ve son başvuru tarihi ne zaman" gibi sorgular en çok arananlar listesinde zirveye yerleşti. İşte tüm merak edilen o soruların ayrıntılı yanıtları...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), biriken prim ve ceza borçları yüzünden zor günler geçiren vatandaşlar için beklenen adımı attı. Kurumun 48'inci maddesi kapsamında uygulanan tecil işlemlerinde çok kritik değişiklikler hayata geçti. Uzun zamandır beklenen SGK borç yapılandırması ile birlikte borçları ödemek artık çok daha kolay bir hale geldi. Daha önce uygulanan vade süreleri tam iki katına çıkarken, borçlulara rahat bir nefes aldıracak yeni faiz oranları da devreye girdi. Arama trendlerinde yükselişe geçen SGK borç taksitlendirme şartları, yapılandırma faiz oranları ve teminatsız borç yapılandırma fırsatları vatandaşın yüzünü güldürüyor. Peki, bu tarihi fırsattan yararlanmak için borçluların ne yapması gerekiyor ve süre ne zaman doluyor?

SGK BORÇ YAPILANDIRMASI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Borçlu vatandaşların ve işverenlerin en çok araştırdığı konuların başında başvuru takvimi geliyor. SGK tarafından sunulan bu tarihi ödeme kolaylığından faydalanmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Kurum, tecil ve taksitlendirme işlemleri için son başvuru tarihini 31 Ağustos 2026 olarak duyurdu. İlk taksit ödemelerinin de yine bu tarihe kadar yatırılması şart. İşlemlerin resmen başlayabilmesi ve tecilin geçerli olması için ilk taksitin ağustos ayının sonuna kadar ödenmesi büyük önem taşıyor.

SGK BORÇ TECİL SÜRESİ KAÇ AY OLDU?

Yeni düzenlemeyle birlikte borç ödeme planları baştan aşağı değişti. SGK, daha önce uyguladığı tecil süresini iki katına çıkararak 72 aya yükseltti. Bu uzun vadeli ödeme planı, işletmelerin ve şahısların nakit akışlarına, yani likidite durumlarına göre özel olarak şekillenecek. Borçluları sevindiren bir diğer gelişme de teminat şartında yaşandı. SGK İl Müdürlüklerine ya da merkezlerine olan toplam borcunuz 10 milyon TL sınırını aşmıyorsa, kurum sizden artık herhangi bir teminat istemiyor. Bu durum, özellikle küçük işletmeler için büyük bir avantaj sağlıyor.

SGK YAPILANDIRMA FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ MÜ?

Arama motorlarında "SGK borç faizleri siliniyor mu" veya "faiz oranları ne kadar düştü" gibi sorular sıkça karşımıza çıkıyor. Kurum, 16 Haziran ile 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvuru yapan vatandaşlar için çok özel bir faiz indirimi uyguluyor. Normal şartlarda yüzde 39 seviyesinde uygulanan faiz oranı, bu dönemde başvuranlar için yüzde 29'a çekildi. Bu farklılık, uzun vadeli ödemelerde borç yükünü ciddi anlamda hafifletiyor.

HANGİ SGK BORÇLARI YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİRİYOR?

Düzenleme, Haziran 2026 ve bu tarihten önceki dönemlere ait borçları kapsıyor. Sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, kesinleşmiş idari para cezaları ile bunlara işleyen gecikme zamları ve cezaları yapılandırma dahilinde yer alıyor. İlk taksitini yatıran vatandaşlar için anında bir rahatlama süreci başlıyor. İlk ödemenin yapılmasıyla birlikte, eğer varsa haciz ve icra takipleri anında durduruluyor. Araçların üzerine konulan yakalama şerhleri de hızla kaldırılıyor. Ayrıca bu kapsamda, belediyeler ve onlara bağlı şirketler için kesintilerin uygulanmayacağı da özellikle vurgulanıyor.