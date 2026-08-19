Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesinde ilçe ziyaretlerini sürdüren MTSO Başkan Adayı Mahmut Boyraz, Doğanşehir İş Adamları Derneği Başkanı Cahit Sarı ile bir araya geldi. Doğanşehir’in mevcut ekonomik yapısı, ticari hareketliliği ve tarımsal potansiyelinin masaya yatırıldığı ziyarette, deprem sonrası kentin ve ilçelerin ekonomik geleceğine ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

"Doğanşehir’e Ayrı Bir Yaklaşımımız Var"

Ziyarette Doğanşehir’in stratejik önemine dikkat çeken MTSO Başkan Adayı Mahmut Boyraz, ilçenin coğrafi konumu ve üretim gücüyle Malatya için kritik bir noktada durduğunu belirtti. Doğanşehir’in üretken yapısını destekleyeceklerini vurgulayan Boyraz, şu ifadeleri kullandı:

"Doğanşehir, coğrafi konumu sebebiyle pozitif ayrımcılığı olan kıymetli bir ilçemizdir. Bizlerin de Doğanşehir’e ayrı bir yaklaşımı var. Başarılı iş insanlarımız ve ilçemizin güçlü tarımsal üretimi Malatya ekonomisi için büyük bir değer taşınıyor. Göreve geldiğimizde tüm ilçelerimizin başta ticaretini, ardından tarım gücünü dinç ve kullanılabilir tutacak projelerimizi hayata geçireceğiz. Doğanşehir’in de Ticaret Odamızın çalışmalarında özel bir yeri olacaktır."

"Ticaret ve Sanayi Odasında Proje Ve Ekonomi Konuşulmalı"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğanşehir İş Adamları Derneği Başkanı Cahit Sarı ise 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya ekonomisinin zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekti.



MTSO’nun kentin toparlanma sürecindeki rolüne işaret eden Sarı,

"Bu şehir büyük bir deprem yaşadı ve ekonomik açıdan ciddi bir çöküş sürecine girdi. Dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odasında artık sadece proje ve ekonomi konuşulmalıdır. Doğanşehir, esnafı, tüccarı ve iş insanlarıyla rüştünü ispatlamış bir ilçedir. Mahmut Boyraz’ın göreve gelmesi halinde ekonomi için mücadele eden ve ticarete mesai harcayan bir başkan olmasını temenni ediyor, ziyaretleri için teşekkür ediyoruz"

diye konuştu.