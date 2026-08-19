Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesi’nde 16 Ağustos’ta yaşanan sel felaketi, yaklaşık 140 üreticinin 577 tonun üzerinde yaş kayısısının zarar görmesine, 150-200 ton arasında kuru kayısının ise telef olmasına neden oldu. Felaketin ilk saatlerinde devlet kurumları sahaya inerken, muhalefet temsilcilerinin de ertesi gün bölgede ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Ancak AK Parti Malatya temsilcileri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in bölge ziyaretini 3 gün sonra gerçekleştirmesi, “İktidarın Malatya ekibi nerede kaldı?” sorusunu gündeme getirdi.

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından geride ağır bir tablo kaldı. 16 Ağustos akşamı etkili olan şiddetli yağış, kısa sürede sele dönüşerek özellikle Kocaözü Mahallesi’nde büyük zarara yol açtı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre yaklaşık 140 üreticinin 577 tonun üzerinde yaş kayısısı zarar gördü. Kurutulmuş ürünlerde ise yaklaşık 150 ila 200 ton arasında kuru kayısının telef olduğu belirtildi.

Ancak selin geride bıraktığı tablo kadar, felaketin ardından yaşanan siyasi hareketlilik de dikkat çekti.

İlk Saatlerde Devlet Sahadaydı, Siyasi Temsilciler Ne Zaman Geldi?

Selin yaşandığı ilk saatlerde devlet kurumlarının bölgede incelemelerde bulundu ve çalışmalara başladı.

Felaketin ardından muhalefet partilerinin temsilcileri ve milletvekilleri de ertesi gün Kocaözü’ne giderek incelemelerde bulundu. Zarar gören üreticilerle görüşen muhalefet temsilcileri, yaşanan mağduriyeti yerinde gördü.

İktidar Cephesinde Tablo Farklıydı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ve AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan’ın Kocaözü ziyaretinin sel felaketinin üzerinden 3 gün geçtikten sonra gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye gündemine kadar taşınan bir felaketin yaşandığı bölgede, iktidarın yerel temsilcilerinin neden daha erken sahaya inmediği ise cevap bekleyen sorular arasında yer aldı.

Kocaözü’nde üreticinin ürünü zarar görmüş, tonlarca kayısı telef olmuş, ev ve ahırlarda hasar oluşmuşken gözler doğal olarak bölgenin yöneticilerine ve siyasi temsilcilerine çevrildi.

Devlet kurumlarının ilk saatlerden itibaren sahada olması olumlu bir tablo ortaya koyarken, iktidarın kentteki siyasi aktörlerinin 3 gün sonra bölgeye gitmesi “gecikmiş ziyaret” eleştirilerini beraberinde getirdi.

Tam da bu nedenle soru basit:

Kimler geldi, kimler geçti; AK Parti ekibi nerede kaldı?