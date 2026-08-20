Malatya’da Temmuz 2026 itibarıyla yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalarına ilişkin kritik veriler paylaşıldı. Kişilere karşı işlenen suçlar başlığında açıklanan rakamlar, 2025 yılına oranla şehirdeki suç dinamiklerinde dikkat çeken değişimleri gözler önüne serdi. Belli suç kategorilerinde belirgin düşüşler kayıtlara geçerken, bazı alanlarda ise artış yaşandı.

Kasten Öldürmede Ciddi Düşüş: Yüzde 36,3 Azaldı

Açıklanan verilere göre, asayiş ekiplerinin sahada yürüttüğü önleyici tedbirler en somut sonucunu ağır suç oranlarında gösterdi. Şehirde kasten öldürme vakaları 2025 yılına kıyasla 11’den 7’ye gerileyerek yüzde 36,3 oranında azaldı. Aynı şekilde toplumda en sık karşılaşılan suç türlerinden biri olan cinsel taciz olayları da 56’dan 37’ye düşerek yüzde 33,9’luk bir gerileme kaydetti.

Şehir genelinde öne çıkan diğer suç oranları ve değişim grafiği şu şekilde gerçekleşti:

Kasten Yaralama: 1.868’den 1.818’e geriledi (yüzde 2,6 azalma).

Hakaret: 478’den 448’e düştü (yüzde 6,2 azalma).

Konut Dokunulmazlığını İhlal: 32’den 35’e çıktı (3 olay artış).

Tehdit ve Huzur Bozma Suçlarında Artış Eğilimi

Gerileme kaydedilen kategorilerin aksine, günlük yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bazı suç türlerinde yukarı yönlü bir grafik izlendi. Malatya'da en yüksek hacme sahip suç grupları arasında yer alan tehdit olayları 1.148’den 1.163’e yükselerek yüzde 1,3 artış gösterdi.

Vatandaşların sosyal huzurunu tehdit eden kişilerin huzur ve sükûnunu bozma vakaları 204’ten 212’ye ulaşarak yüzde 8 artarken, cinsel saldırı olayları ise 30’dan 33’e yükseldi.