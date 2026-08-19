2026-2027 sezonu öncesinde kadro yapılanmasını ve saha içi organizasyonunu titizlikle sürdüren Malatya Yeşilyurtspor, Ankara Kızılcahamam’daki ikinci etap kamp çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Teknik Direktör Mehmet Ak nezaretinde gerçekleşen antrenmanlarda kondisyon ve kuvvet yüklemelerinin yanı sıra pas organizasyonları, takım uyumu ve taktiksel varyasyonlara ağırlık veriliyor.

6 Eylül’de başlayacak lig maratonu öncesinde fiziksel ve taktiksel eksikleri kapatmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda, teknik heyetin yakın takibe aldığı genç oyuncuların performansı ve forma rekabeti kampın en dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor.

Kamp 24 Ağustos’ta Bitiyor, Son Maç 21 Ağustos’ta

Kızılcahamam kampı boyunca futbolcuların son durumunu görmek adına yoğun bir maç takvimi uygulayan Yeşilyurtspor; 7, 12 ve 16 Ağustos tarihlerinde oynadığı hazırlık karşılaşmalarının ardından kamp dönemindeki son özel maçına 21 Ağustos’ta çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, 24 Ağustos tarihinde Kızılcahamam etabını tamamlayarak Malatya’ya dönecek ve lig öncesi hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.

Sezonun Ciddi Sınavı 29 Ağustos’ta Elazığ Provası

Kızılcahamam dönüşü çalışmalarını Malatya’da sürdürecek olan Yeşilyurtspor’da Teknik Direktör Mehmet Ak, lig öncesindeki son durumunu Elazığ’da test edecek. Sarı-kırmızılı ekip, 29 Ağustos tarihinde Elazığ’da oynayacağı son hazırlık karşılaşmasıyla sezon öncesindeki son provasını gerçekleştirecek. Bu mücadele, 6 Eylül öncesi takımın ideal kadrosunu ve taktiksel şablonunu görmek adına kritik bir viraj olacak.

İlk İmtihan Deplasmanda Rakip Diyarbekirspor

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Malatya Yeşilyurtspor, 2026-2027 sezonunun ilk resmi lig maçında 6 Eylül’de Diyarbekirspor’a konuk olacak. Kızılcahamam kampı ve Elazığ provasının ardından tüm odağını bu karşılaşmaya verecek olan Yeşilyurtspor, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek lige güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.