6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da ağır hasarlı yapıların yıkım süreci devam ederken, çalışmaların geldiği son nokta belli oldu. Malatya Valisi Seddar Yavuz, Busabah Malatya’ya verdiği özel röportajda kent genelindeki ağır hasarlı yapıların son durumunu değerlendirdi.

Vali Yavuz’un verdiği bilgilere göre, Malatya’da ağır hasarlı yapıların yüzde 97’sinin yıkımı tamamlandı. Böylece deprem sonrası kentin en önemli sorunlarından biri olan ağır hasarlı yapıların büyük bölümü gündemden çıkarılmış oldu.

Malatya’da 2 Bin 213 Ağır Hasarlı Yapı Kaldı

Yıkım çalışmalarında yüzde 97 seviyesine gelindiğini belirten Vali Yavuz, kent genelinde halen 2 bin 213 ağır hasarlı yapının bulunduğunu açıkladı. Bu yapıların önemli bölümünün kent merkezinde değil, kırsal bölgelerde yer aldığına dikkat çekti.

Yavuz, yıkım sürecinin bazı yapılarda hukuki nedenlerle uzadığını belirterek, çeşitli davalar nedeniyle yıkım konusunda güçlük yaşanan yapılar bulunduğunu ifade etti.

Merkezde Ağır Hasarlı Yapı Sayısı Oldukça Azaldı

Malatya kent merkezinde ağır hasarlı yapıların büyük bölümünün yıkıldığını belirten Yavuz, merkezde artık çok az sayıda ağır hasarlı yapının kaldığını söyledi.

Bazı yapıların ise ağır hasarlı kategorisinden farklı bir hukuki süreç içerisinde bulunduğunu belirten Yavuz, belediyelerin az hasarlı veya metruk durumdaki bazı yapılar için tebligat süreçlerini yürüttüğünü kaydetti.

Bu yapıların ağır hasarlı binalarla aynı değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Yavuz, söz konusu binalarda farklı hukuki prosedürlerin uygulandığını dile getirdi.

Çavuşoğlu’ndaki Sanayi Sitesi De Yıkılacak

Vali Yavuz, yıkım sürecinde gündeme gelen Çavuşoğlu’ndaki sanayi sitesine de değindi. Bölgedeki ağır hasarlı yapıların yıkılacağını belirten Yavuz, güvenlik açısından bu konuda geri adım atılmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Yavuz, ağır hasarlı yapıların yıkımının bir tercih değil, can ve mal güvenliği açısından zorunluluk olduğunu vurguladı.

Orta Hasardan Ağır Hasara Dönen Yapılar Da Yıkılabilir

Malatya’da deprem sonrası hasar durumunda değişiklik yaşanan yapılar da bulunuyor. Vali Yavuz, yaklaşık 500 ile 300 arasında yapının orta hasardan ağır hasara dönüştüğünü belirtti.

Bu yapılarda ise güçlendirme için tanınan sürelerin bulunduğunu ifade eden Yavuz, güçlendirme hakkının kullanılmaması halinde söz konusu yapıların da yıkılacağını söyledi.